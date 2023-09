Zmaji iz Gradca poslali vabilo v Tivoli

Super začetek sezone v ICEHL za hokejiste SŽ Olimpije. Po uvodnem domačem porazu šele v podaljšku z Linzem so v Avstriji nanizali dve zmagi. Po podvigu na Dunaju s 4:0 so danes v Gradcu premagali Graz99ers s 3:2. Ekipa trenerja Upija Karhule je na avstrijskem Štajerskem trikrat vodila, najprej po golu Kristjana Čepona, potem po zadetku Nika Simšiča, v podaljšku pa je bil mož odločitve Will Cullen v 62. minuti. To je najboljše povabilo navijačem na sobotno tekmo (ob 18. uri) proti Innsbrucku.

Graz 99ers: SŽ Olimpija 2:3 (0:0, 1:1, 1:1; 0:1) Ledena Dvorana Merkur, gledalcev 1100, sodniki: Hlavaty, Sternat (glavna), Bärnthaler, Seewald.

Strelci: 0:1 Čepon (Simšič, Mahkovec, 32.), 1:1 Kernberger (Salinitri, 39.), 1:2 Simšič (Kapel, Mahkovec, 54.), 2:2 Matson (Jardeskog, Bouramman, 56.), 2:3 Cullen (Gooch, 62.).

Kazenske minute: Graz99ers 10, SŽ Olimpija 6.