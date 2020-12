Olimpija izgubila z Asiagom

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige v gosteh izgubili z Asiagom z 2:5 (0:1, 2:1, 0:3). Ljubljančani so na prejšnjih treh tekmah v regionalnem tekmovanju na domačem ledu dosegli tri visoke zmage, tokrat pa so nekoliko nepričakovano klonili proti ekipi spodnjega dela lestvice Asiagu. Tokrat je bil zanje usoden slab konec dvoboja, pa tudi razpoloženi domači vratar Gianluca Vallini s 37 obrambami. Olimpija je sicer nastopila v ošibljeni zasedbi brez Marka Čepona, zaradi poškodbe kolena je sezona zanj že končana, Tadeja Čimžarja in Nika Simšiča (zlom prsta). Poškodovana sta tudi vratar Paavo Hölsä in Mark Sever, manjkal je še Luka Zorko.



V prvem delu so morali loviti zaostanek, ko so domači povedli ob številčni prednosti v 16. minuti. Pri tem so bili uspešni, Anže Ropret je najprej izenačil, ko pa je imelo gostujoče moštvo na ledu igralca več, je Martin Bohinc v 27. minuti poskrbel še za vodstvo. Toda domači so se vrnili in še pred drugim odmorom izid spet izenačili. Možnost, da bi zeleno-beli s tekme z Asiagom lahko odnesli kaj več, pa se je razblinila v nekaj minutah med 52. in 57. minuto.



Takrat so namreč domači zadeli trikrat, zadnji zadetek pa je že padel v nebranjeno mrežo Ljubljančanov, ki so v poskusu, da bi ujeli priključek, iz gola umaknili Tilna Spreitzerja. SŽ Olimpija vodi na lestvici s 30 točkami, Sij Acroni Jesenice so sedme z 20. Naslednjo tekmo bodo hokejisti Olimpije igrali v ponedeljek, ko bodo spet gostovali, tekmec bo Fassa, za konec koledarskega leta 2020 pa bodo 30. decembra s tokratnim tekmecem igrali še doma.

