Olimpija melje vse pred seboj, Beljačani iz Tivolija s teniškim izidom

Ljubljanski hokejisti ostajajo tudi po prvi petini sezone uspešnica tekmovanja ICEHL, v katerem so novinci. Pred današnjo tekmo so bili povsem na vrhu, po novi zmagi, že osmi v sezoni, pa so tam tudi ostali, danes je po novi odlični predstavi padel še beljaški VSV.

V prvi tretjini so domači zelo hitro postavili stvari na želeno mesto. Že v prvem pravem napadu so po 39 sekundah povedli, ko je Guillaume Leclerc podal izza gola, pred njim pa je bil na pravem mestu kapetan Žiga Pance. Tudi nadaljevanje je bilo ljubljansko, gostje so se v prvem delu prve tretjine večinoma le branili, povišanja vodstva pa kljub nekaj polpriložnostim ni bilo.

Pozneje so tudi gostje nekako vzpostavili ravnotežje, a se je z nekaj obrambami izkazal Žan Us. Napade Beljaka pa so domači nato na najboljši način presekali z drugim zadetkom, ko je z nenadnim strelom vratarja Andreasa Bernharda presenetil Daniel Murphy.

Naslednji izziv čaka Olimpijo že v nedeljo zvečer. FOTO: Jože Suhadolnik

Nadaljevanje je bilo v drugi tretjini še boljše. Ljubljančani so še bolj stopili na plin in nebogljenih Beljačanov po več minut sploh niso spustili izpred njihovih vrat. Padali pa so tudi zadetki. Za 3:0 je poskrbel Tadej Čimžar v zadnji sekundi "power playa", a še preden so gostje zadihali, jih je dotolkel še Nik Simšič, ki je v 28. minuti praktično iz mrtvega kot z leve strani plošček spravil za hrbet vratarja.

Niti dve številčni prednosti Beljaku nista pomagali, saj so se domači odlično branili, potem pa spet močno pritisnili in sad tega je bil še peti gol, ko je natančno meril Kristjan Čepon.

V nedeljo Dornbirn, v torek Gradec

Pred tednom dni so zmaji proti Znojmu v zadnji tretjini že vodili s 5:1 in ob koncu reševali zmago. Tokrat podobne napake ni bilo. Ritem je ostal nespremenjen tudi v zadnjem delu, VSV se je moral večino časa braniti, za piko na i pa je pred navdušenimi navijači poskrbel Žan Jezovšek. Domači pa so v zadnjih minutah tudi skrbeli, da je Us tekmo končal brez prejetega gola. V naslednjih dveh krogih ljubljansko zasedbo čakata gostovanji, v nedeljo pri Dornbirnu, v torek pa v Gradcu.