Olimpija na seznamu 16 moštev AHL

Tudi drevi, ko bo v Tivoliju redno letno zasedanje skupščine ŠZ Olimpija najbrž še ne bo jasno, v katerem tekmovanju bo ljubljanski hokejski klub štartal v novi sezoni. Prijavljen je za alpsko ligo (AHL), v kateri bi branil lovoriko iz pomladi 2019, vendar pa najbolj ambiciozni člani ljubljanskega tabora, kajpak pa tudi marsikateri od privržencev, ne skrivajo, da bi že v novi sezoni radi imeli svojo moštvo v najvišjem hokejskem razredu v regiji.



Za nekdanjo EBEL, ki se zdaj zaradi prihoda novega pokrovitelja imenuje BAHEL, se v Tivoliju temeljito pripravljajo, kot nam je že sredi prejšnjega tedna govoril športni direktor kluba Jože Kovač, za sezono 2021/22. Toda nekateri dejansko še vedno ohranjajo tudi upanje, da bi že v prihajajoči jeseni na ledu prenovljene dvorane – tudi z zaslonom nad sredino igrišča po vzoru sodobnih športnih objektov – gostili najboljša moštva Avstrije, Madžarske in Italije. K tej druščini bo pristopila tudi ekipa Bratislava Capitals, za katero seveda ni mogoče pisati, da predstavlja elito svoje države, saj gre za umetno tvorbo brez kakršnekoli spoštovanja vredne tradicije, ki doslej sploh ni igrala v najvišjem slovaškem ligaškem razredu! "To drži, res to moštvo še ni okusilo extralige, a pri klubu so nam zagotovili konkurenčnost, saj bodo okrepili zasedbo iz prejšnje sezone," nam je sporočil iz pisarne vodstva tekmovanja Vinzenz Winter, sicer predstavnik za stike z javnostjo pri BAHEL.



Pri Olimpiji naj bi vse uganke odpravili do konca tedna in nato o tekmovalni strategiji spregovorili ob začetku prihodnjega tedna na novinarski konferenci. Zaenkrat pa tako ostajajo na papirju med 16 udeleženci AHL, ki jih bodo za začetek razdelili v štiri skupine. Moštvi Jesenic in Olimpije po tem načrtu ne bi bili v eni skupini, bi se pa srečali pozneje med sezono, saj spored načrtuje medsebojne tekme prav vseh udeležencev.