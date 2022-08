Olimpija napolnila mrežo moštva iz madžarsko-romunske lige

En mesec še loči Olimpijine hokejiste do štarta v novi sezoni razširjene avstrijske lige (ICEHL), še prej jih čaka začetek tekmovanja v ligi prvakov, v kateri bodo zmaji nastopili prvič.

Tako so prestali drugo pripravljalno tekmo, tokrat proti MAC iz Budimpešte, članu Erste lige, skupnega tekmovanja madžarskih in romunskih klubov. Ljubljančani pa so bili tokrat precej bolj učinkoviti kot na prvi tekmi priprav v Linzu (0:6) in so tako gladko ugnali moštvo iz madžarske metropole z 9:1 (Simšič, Kapel po 2, Zajc, Kalan, Podrekar, Dodero, Vallerand), ob tako učinkoviti igri je bilo privržencem še posebej žal, da si tekme niso mogli ogledati v dvorani, saj so pri klubu tivolsko premiero sezone zaprli za javnost ..,.

Naslednja tekma bo za Olimpijine hokejiste predvidoma precej zahtevnejša – v soboto bodo gostovali v Landshutu na Bavarskem ter se tam pomerili s prvoligašem Augsburgom.