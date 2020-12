Olimpija po slabem začetku visoko premagala Cortino

Alpska liga

Hokejisti SŽ Olimpije so na tekmi alpske lige z visokih 7:3 premagali italijansko Cortino in se utrdili na vrhu lestvice.Zmaji so tekmo začeli slabo, saj je Kanadčannajprej v 12. minuti povedel goste v vodstvo, v 14. pa ob igralcu več na ledu povišal na 2:0. A še pred prvim odmorom je Olimpija izničila zaostanek,je zadel v 15.,pa v 16. minuti.Strelski pohod Olimpije je v drugi tretjini nadaljeval, ki je bil uspešen v 29. in 32. minuti (drugega ob igri z dvema igralcema več),pa je v 34. minuti zadel za izid tretjine 5:2.V zadnjih dvajsetih minutah so bili doseženi še trije goli.je Ljubljančane v 47. minuti popeljal v vodstvo s 6:2, dve minuti kasneje je za Cortino zadel, odlično tekmo zmajev pa je z golom v 51. minuti zaokrožilOlimpijo že v torek čaka tekma z Rittnom, prihodnjo soboto pa gostovanje v Asiagu.SŽ Olimpija : Cortina 7:3 (2:2, 3:0, 2:1)Zajc 15., Drozg 16., Pance 29., 32., Simšič 34., Mušič 47., Ropret 51.; Cazzola 12., 14., Giftopoulos 49.