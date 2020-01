Olimpija po zmagi v derbiju še močneje na vrhu alpske lige

Hokejisti SŽ Olimpije so v derbiju alpske lige premagali drugouvrščeni Ritten s 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) in tako povečali vodstvo na razpredelnici. Pred prvaki iz 2018 imajo po novem sedem točk prednosti. V uvodni partiji v letu 2020 sta se srečala prvaka prejšnjih dveh sezon. Ljubljančani so vpisali sedmo zaporedno zmago in osemnajsto po rednem delu v sedemindvajsetih nastopih, hkrati pa domačim preprečili deseto zaporedno zmago pred domačimi gledalci.Ritten je povedel z 1:0 in 2:1. Prvi zadetek za zeleno-bele je dosegel, na 2:2 je izenačil, za 3:2 je zadel, za 4:2 pa. Končni izid so domači postavili dobro minuto pred koncem. SŽ Olimpija, ki je prvo tekmo proti Rittnu konec septembra dobila s 3:2, bodo v soboto, 4. januarja, gostila predzadnjo ekipo lige, Capitals Silver z Dunaja.