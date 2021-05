Olimpija preprečila jeseniško slavje, saga se nadaljuje

Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) Dvorana Podmežakla, brez gledalcev, sodniki: Trilar, Piragić (glavna), Hribar, Snoj.

Strelca: 0:1 Pance (6.), 0:2 Mušič (57.).

Kazenske minute: Sij Acroni Jesenice 0, SŽ Olimpija 4.

Lani brez prvaka

O novem državnem hokejskem prvaku bo odločila zadnja 5. tekma, ta bo v ponedeljek na ljubljanskem ledu. Tokrat je namreč Olimpija zmagala proti Jesenicam v Podmežakli zin skupni izid finalne serije, v kateri moštvi igrata na 3 zmage, izenačila na 2:2.Uvod v 4. tekmo finala hokejskega DP je bil buren in je pravzaprav trajal ves dan. Poročali smo podrobno o vseh podrobnostih zapleta po Olimpijini pritožbi zaradi nastopana sredini tivolski tekmi, razplet je bil nato znan in nam ga je potrdil v dvorani Podmežakla tudi vodja tekmovanja: Olimpijino pritožbo je HZS zavrnila! Za Jeseničane je ta primer končan, kot je poudaril pred to tekmo št. 4 direktor železarjev, ljubljanski klub pa se lahko na odločitev v 8 dneh pritoži.Toda čas je bil za dogajanje na ledu, dovolj je bilo adrenalina v dopisovanjih in klicih. Omenjeni Penko je imel ta dan v prenosnem telefonu zabeleženih rekordnih 115 klicev!Tekma pa je pozneje ponudila zanimiv in prav napet boj. Jeseničani so ji pristopili ob popotnici zadnje zmage in tako s prvim zaključnim ploščkom za naslov. Zmagovalci alpske lige iz Ljubljane pa se niso nameravali dati kar tako in gostiteljem prepustili še eno slovensko lovoriko, potem ko so bili ti najboljši tako v pokalnem tekmovanju kot tudi poletni ligi.Zmaji so hitro zabili na Jesenicah vodilni gol in to povrhu v trenutkih, ko so imeli na ledu igralca manj! Kapetanje spretno izkoristil zmedo v domačih vrstah, pobegnil pred vratarjain ga premagal. Slednji je sicer vnovič dolgo ohranjal zanesljivost na tekmi in v nadaljevanju večkrat preprečil še kakšen gol branilcev naslova državnih prvakov. Ti pa so igrali precej bolj disciplinirano v obrambi kot na prejšnji tivolski tekmi in z igro, kot jo pomembnost končnice zahteva, že daleč od svojih vrat v kali zatirali jeseniške poskuse.Dolgo ni bilo spremembe izida po tistem zgodnjem Pancetovem golu, zmagovalca pa je odločila edina Usova napaka na tekmi: vratar železarjev je nespretno podaril plošček izkušenemuta pa je zabil gol za končni izid.Na prejšnjih treh tekmah so Ljubljančani zmagali v gosteh z 2:1, izgubili pa doma z 2:5 in 0:4. V samostojni Sloveniji so bili doslej prvaki le hokejisti Olimpije ali Jesenic. Železarji letos lovijo 13. naslov, zmaji pa 17. Lani zaradi pandemije sezone DP niso dokončali.