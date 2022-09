Olimpija regionalno tekmovanje začela s porazom

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 2. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili z Bolzanom z 1:4 (1:0, 0:2, 0:2). Ljubljanski hokejisti so regionalno tekmovanje, njihov glavni cilj v sezoni, začeli dva dni pozneje kot tekmeci. V prvem krogu bi morali igrati z Bratislavo, ki pa ni več članica lige, tako da je zeleno-bele uvodni dvoboj čakal na južnotirolskem ledu. Uvod se nazadnje ni končal po željah edinega slovenskega predstavnika v ligi, saj so domači po začetnem zaostanku na koncu zmagali s 4:1.

Zeleno-beli v svojo drugo sezono v najmočnejšem regionalnem tekmovanju vstopajo s spremenjeno postavo, predvsem tujci so skorajda vsi novi, nekaj je tudi domačih novincev. Zato je trener Mitja Šivic opozarjal, da bodo v sezoni možna nihanja, kot željo pa izpostavil uvrstitev v končnico, kar bo v konkurenci še 12 klubov iz Avstrije, Italije in Madžarske kar zahtevna naloga.

Danes so Ljubljančani sicer dobro začeli. Pripravili so si prve priložnosti, ki pa jih Marc-Olivier Vallerand in Joseph Garreffa nista izkoristila. Zato pa je bil uspešnejši Jaka Šturm, ki je v osmi minuti zadel po podaji Joone Ervinga.

V nadaljevanju so pobudo počasi prevzemali domači. Bili so vse nevarnejši pred vrati Žana Usa, ki pa je njihove napade uspešno odbijal. Vse do zadnjih minut tretjine, ko je Bolzano na hitro dosegel dva gola in poskrbel za preobrat. Najprej so bili domači uspešni, ko je bil pri gostih na klopi za kaznovane Nik Simšič, potem pa je ob močnem pritisku Bolzana odbiti plošček v eni od naslednjih akcij v gol pospravil še Daniel Frank.

Gostje se niso predali in so skušali priti do izenačenja. A podobno kot Us na začetku tekme je bil razpoložen tudi domači vratar Sam Harvey, najlepši priložnosti za slovensko ekipo pa sta imela Simšič in Aleksandar Magovac sredi tretjine. Kar ni uspelo gostom, je nato domačim in slabe tri minute pred koncem so povedli s 3:1. Gostje so skušali priti do ugodnejšega izida še brez vratarja, kar pa je Bolzano izkoristil za še četrti gol in potrdil zmago.

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani spet gostovali, v petek pri Fehervarju, prva domača tekma jih čaka 25. septembra proti Celovčanom.