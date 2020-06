Olimpija še čaka na vstop v najvišji regionalni razred

Ljubljana - Hokejisti ljubljanske SŽ Olimpije še ne vedo, v kateri ligi bodo v naslednji sezoni igrali. Prijavljeni so za alpsko ligo, v klubu pa so oddali tudi prijavo za najvišji razred regionalnega tekmovanja. A odločitve vodstva lige BAHEL, dosedanje lige EBEL, tudi danes še ni bilo.



Zeleno-beli, zadnji slovenski prvaki iz sezone 2018/19, se nadejajo, da bodo lahko prvič nastopili v tako močnem tekmovanju. Vodstvo kluba se z vodilnimi v razširjenem avstrijskem prvenstvu že dolgo dogovarja o morebitni selitvi v najmočnejše tekmovanje v regiji. Danes je bilo mogoče pričakovati potrditev te selitve, v klubu so sklicali novinarsko konferenco, toda odgovor na najpomembnejše vprašanje v tem trenutku je bil: ne vemo še, na potezi je vodstvo lige.



SŽ Olimpija, ki je v Ljubljani prevzela vodilno vlogo po propadu prejšnjega kluba v Tivoliju HDD Olimpije, je doslej nastopala v drugoligaškem regionalnem tekmovanju, alpski ligi. V tej je v zadnji polni sezoni 2018/19 tudi zmagala.

Odločilna naslednja sezona



V letošnjem letu pa sezone 2019/20 zaradi posledic novega koronavirusa tekmovalno niso dokončali ne v alpski ligi ne v ligi EBEL. Slednja se bo v naslednji sezoni zaradi novega glavnega pokrovitelja preimenovala v ligo BAHEL.



"Kar se tiče tekmovanj, v katerih bomo nastopali: prijavljeni smo v alpski ligi, nastopali bomo v celinskem pokalu in državnem prvenstvu. Oddali pa smo prijavo za ligo BAHEL, s tem, da smo jasno povedali, da želimo tam nastopati v naslednji sezoni," je pojasnil predsednik kluba Miha Butara.

Pomožna dvorana

Tudi če najvišjega razreda regionalnega tekmovanja v hokeju v Ljubljani v naslednji sezoni še ne bo, imajo v SŽ Olimpiji visoke cilje. V prihajajoči sezoni bo izziv tudi celinski pokal. Enega od polfinalnih turnirjev bo novembra gostila prav Ljubljana, pri Olimpiji menijo, da lahko tudi v tem tekmovanju naredijo veliko, želijo kandidirati za vstop v ligo prvakov.



Pomemben korak pa je tudi infrastruktura v Ljubljani. Dvorana Tivoli je med koronakrizo doživela temeljito prenovo, načrti pa za leto 2021 predvidevajo tudi gradnjo pomožne dvorane na ploščadi pred Tivolijem, ki bi imela tudi manjšo tribuno in povezavo z obstoječo dvorano. Če bodo uresničili še to, v SŽ Olimpiji menijo, da bodo imeli odlične možnosti za razvoj kluba v regionalni hokejski center.