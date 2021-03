Olimpija v Salzburgu varčevala moči za Jesenice

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige v gosteh premagali mlado ekipo Salzburga z 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).



Ljubljanski hokejisti so teden, v katerem so dobili tradicionalni derbi in izvedeli, da bodo v naslednji sezoni alpsko ligo zamenjali z višjo stopnjo regionalnega tekmovanja, ligo ICEHL, končali še z enim uspehom.



Na trdi tekmi z mladimi Salzburžani, ki so še v igri za četrto mesto in neposredno zagotovitev končnice, so nazadnje tesno slavili in še povečali naskok pred tekmeci. Zdaj imajo na prvem mestu že 76 točk, do konca rednega dela pa še tri tekme.



Zeleno-beli so imeli že pred tem tednom kot prva ekipa tudi praktično zagotovljeno mesto v končnici, vseeno pa niso popuščali. Že v sredo so na derbiju z Jeseničani doma slavili s 4:2.



Tekmeca sta bila na koncu, po začetnem pritisku slovenske zasedbe, precej izenačena po strelih, v zadnji tretjini so bili celo bolj aktivni domači, ko so lovili goste. Ti so do takrat vodili z 2:0, za oba zadetka pa je poskrbel zadnja okrepitev v Tivoliju, Marc-Olivier Vallerand. Najprej je zadel v 13. minuti, potem pa ob prednosti igralca več še v 30.



Domači so izenačili sedem minut pred koncem, ko so imeli tudi sami na ledu igralca več. Ob koncu so iz vrat potegnili tudi vratarja Nicolasa Wieserja, ki je sicer zbral 36 obramb, a se izid ni več spremenil.



V naslednjem krogu čaka Ljubljančane še en slovenski derbi, saj bodo v torek v Podmežakli z Jeseničani igrali še drugo medsebojno tekmo v rednem delu tekmovanja.

