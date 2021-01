Olimpija visoko premagala Bregenzerwald, Jeseničani pa Vipiteno

Jeseničani v prvi tretjini postavili trdne temelje

Alpska liga, rezultata

Standings provided by SofaScore LiveScore

V alpski ligi sta slovenska predstavnika vpisala novi zmagi. Hokejisti Olimpije so v svoji dvorani visoko premagali Bregenzerwald s 7:2, Jeseničani pa prav tako doma s 4:1 Vipiteno.V Ljubljani so bili gostje s severozahoda Avstrije konkurenčni le prvih 15 minut. Ko jev 16. minuti načel mrežo tekmecev, se je domačim odprlo in so brez težav strli nasprotnike. Še v prvi tretjini je za povišanje poskrbel, zares na plin pa so zeleno-beli stopili v drugi tretjini.Najprej je v polno zadel. Na polovici tekme je goste pred nerešljivo nalogo vrnitve v igro postavil, manj kot dve minuti pozneje je bilo 5:0, ko je zadel še, učinkovito drugo tretjino pa je dokončal Logar z drugim zadetkom na tekmi.Zmagovalec je bil tako praktično odločen, Ljubljančani pa so v zadnji tretjini spustili ritem in dovolili tekmecem, da so znižali izid in preprečili, da bi vratardvoboj končal z ničlo. Po dveh na hitro prejetih zadetkih v 48. in 50. minuti je nato končni izid za 7:2 postavil Zajc v 51. minuti.Naslednja tekma Ljubljančane v regionalnem tekmovanju čaka v torek, ko bodo gostovali pri Fassi, že v nedeljo pa bodo igrali prvo četrtfinalno tekmo državnega prvenstva proti ekipi MK Bled.Odličen dan za slovenska predstavnika so zaokrožili Jeseničani. Ti so temelje za zmago postavili že v prvi polovici tekme oziroma v le nekaj sekundah prve tretjine.je načel mrežo gostov v 15. minuti, potem pa je le 19 sekund pozneje zadetek dodal šepa je nato na polovici tekme povišal na 3:0 za trdno vodstvo železarjev.V 36. minuti je sicer moral po plošček v gol tudi domači vratar, toda preobrata Vipitena ni bilo. V zadnji tretjini je za novo prednost +3 poskrbel, v zadnjih desetih minutah pa domači niso dovolili, da bi se gostje še enkrat približali in so dosegli prvo zmago v regionalnem tekmovanju v koledarskem letu.Naslednji dvoboj v alpski ligi čaka Jeseničane v torek, ko bodo gostili drugo zasedbo celovškega moštva KAC, pred tem pa jih v ponedeljek čaka še druga tekma četrtfinala državnega prvenstva proti ekipi True Celje; a po zmagi na prvi s 14:0 bo ta bržkone le formalnost.HK SŽ Olimpija - Bregenzerwald 7:2 (2:0, 4:0, 1:2)Simšič 16., Zajc 19., 51., Mušič 24., Logar 31., 38., Sever 32.; Fässler 48., Rajamäki 50.HDD Sij Acroni Jesenice - Vipitena 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)Sodja 15., Hebar 15., Svetina 30., Rajsar 45.; Gooch 37.