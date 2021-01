Olimpija z gladko zmago v Val Gardeni odgnala zadnji preplah

Jeseničani v Asiagu niso ponovili lepe predstave z zadnjega slovenskega derbija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Bera slovenskih hokejskih moštev je bila na italijansko praznično sredo treh kraljev polovična. Ljubljanski zmaji so se odrezali s prepričljivo zmago v), jeseniški železarji so po dolgi odsotnosti z ledenih ploskev alpske lige doživeli poraz vOlimpija se je po bolečem porazu v Podmežakli, po katerem so davek z odhodom iz kluba plačali trije hokejisti (), hitro pobrala. Osvojila je pomembne točke v smučarski Val Gardeni, zaenkrat še brez nove finske okrepitvein tako na 2. mestu nadaljuje lov za vodilnim Brunicom.Zmaji so bili za razred boljši od nocojšnjih gostiteljev, igrali precej bolj aktivno v napadu, prvo breme je snel že kapetan Žiga Pance (tudi nanj so letele v zadnjih dneh kritike, da na ledu ne potrjuje ugleda dolgoletnega reprezentanta) z vodilnim golom že po pičli poltretji minuti igre. Pozneje se je odrezal z golom tudi Nik Simšič, še eden dolžnikov glede na pričakovanja, pot h končni zmagi je bila odprta. Olimpija ima sicer tekmo manj kot prvouvrščeni Brunico, v soooto se bo doma pomerila z Bregenzerwaldom.Kar težko je verjeti, da sredi zime Jeseničani cel mesec niso igrali tekme za točke alpske lige. Toda splet različnih okoliščin, najpogosteje pa okrog boja z zoprnim virusom, je botroval številnim prestavitvam tekem, naneslo je tako dejansko, da železarji z izjemo dveh domačih derbijev v državnem prvenstvu pet tednov niso imeli resnejše preizkušnje.Ta današnja pa je bila med zahtevnejšimi v alpski ligi, saj italijanski tradicionalni klub Asiago vedno znova ohranja visoke cilje v tekmovanju, Gorenjci mu tokrat niso bili kos. Pa so se mu spodobno zoperstavili v domala enakovrednem razmerju strelov (25:23 za Asiago), toda srečnega konca po scenariju zadnjega slovenskega derbija za Jesenice le ni bilo. V lov za novimi točkami pa se bodo spustile že to soboto v Podmežakli proti Vipitenu.