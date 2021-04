Olimpija z Lustenauom, Jesenice z Asiagom

V alpski hokejski ligi sta znana tekmeca slovenskih klubov v prihajajočem polfinalu. Potem ko je Lustenau nocoj še drugič zapored odpravil hokejiste iz Brunica, tokrat s 3:1, je jasno, da novega člana prestižne ICEHL ne bo med štirimi najboljšimi v tej sezoni alpske lige.



Po vsem videnem v zadnjih tednih je takšen razplet presenetljiv, toda tik pred končnico se je več igralcev italijanskega moštva okužilo s koronavirusom, zato so morali štart četrtfinala preložiti, na prvi tekmi doma pa so nato igrali močno zdesetkani. Tako so hokejisti s Predarlskega izkoristili ponujeno priložnost, realno pa proti Olimpiji, najboljšemu moštvu rednega dela, nimajo realnih možnosti za uvrstitev v finale.



Precej bolj ogorčen in izenačen boj gre pričakovati v dvoboju Jesenic in Asiaga. Železarji si močno želijo prvič v teh zadnjih petih letih v veliki finale, predvidoma pa bi imeli lažje delo z Brunicom, ki bi bil njihov tekmec, če bi preskočil četrtfinalno oviro. Proti temu moštvu so Jeseničani ponavadi igrali bolje kot z Asiagom, pa še povrh bi imeli precej krajšo pot na gostovanje, kar je v zgoščenem koledarju končnice prav tako pomembno.



Prvi tekmi polfinala bosta v Ljubljani in na Jesenicah v četrtek, 8. aprila.

