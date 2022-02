Olimpija z novo zmago odklepa ključavnico končnice

Olimpijini hokejisti so z odliko prestali dvojček dveh zahtevnih preizkušenj na domačem ledu v ICEHL ter si pred nedeljskim zadnjim nastopom v ligaškem delu tekmovanja na stežaj odprli vrata neposredne uvrstitve v končnico.

Potem ko so zmaji v odlični predstavi v četrtek ugnali Vienno (5:2), so tokrat ugnali še Bolzano – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0; Čimžar, Tomaževič, Kapel). Domače moštvo si je že v 5. minuti priigralo vodstvo dveh golov, nakar se je vnel hud boj, gostje z Južne Tirolske se zlepa niso vdali. Na preizkušnjah je bil tudi domači vratar Žan Us, ki so ga ob koncu tekme razglasili za najboljšega v tem tivolskem večeru ob navzočnosti 1600 gledalcev. Odločilni gol za zmago je v 49. minuti zabil ljubljanski Tržičan Rok Kapel, ki je v tej sezoni prestopil iz celovškega podružničnega kluba k Olimpiji.

Slednja bo zadnjo tekmo rednega dela, kjer ji zdaj na 5. mestu kaže odlično glede uvrstitve med izbrano šesterico neposrednih udeležencev končnice, igrala v nedeljo na Dunaju.