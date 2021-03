Olimpija z Vipitenom, Jesenice z Gardeno

Najboljša moštva v alpski hokejski ligi so izbrala tekmece za končnico. SŽ Olimpija, ki je redni del končala na prvem mestu, si je za nasprotnika v četrtfinalu izbrala Vipiteno, SIJ Acroni Jesenice, bile so druge, pa Gardeno. Ljubljančani, Jeseničani, Pustertal in Asiago so si uvrstitev v končnico zagotovili neposredno, moštva, ki so v rednem delu končala na mestih od 5 do 12, pa so igrala dodatne kvalifikacijske tekme. V njih so bili uspešni Vipiteno, Gardena, Lustenau in Cortina, od četrtfinala pa so se poslovili Salzburg mladi, Ritten, Feldkirch in Bregenzerwald.



Včeraj so imeli tako pravico prve izbire Ljubljančani in izbrali Vipiteno, ki je v dodatnih kvalifikacijah ugnal mlade Salzburžane. Sij Acroni Jesenice so si izbrale Gardeno, kot tretji je bil na vrsti Pustertal in si izbral Lustenau. Četrti par pa je bil tako že določen, v njem sta Asiago in Cortina. V četrtfinalu moštva igrajo na tri zmage. Ljubljančani bodo prvo tekmo doma igrali v soboto ob 19.30, Jeseničani pa četrtfinale začenjajo v nedeljo ob 17.30.

