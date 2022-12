Olimpija zabredla globoko v prepad

Hokejisti SŽ Olimpije, ki so v prejšnji sezoni kot novinci v tekmovanju ICEHL navdušili stroko in privržence, so zdaj že zelo globoko zabredli v prepad krize. Danes so v Tivoliju zabeležili zaporedni poraz št. 6 (!) ter se oddaljili od uvrstitve med najboljšo deseterico moštev, ki nadaljujejo sezono in se borijo za uvrstitev v izločilne boje.

Posebej boleč je ta današnji poraz proti Asiagu (2:5; 1:1, 0:2, 1:2; Ž. Pance 2), saj gre za neposrednega tekmeca v boju za »top 10«. Ljubljančani se bodo v sredo pred svojimi navijači pomerili še proti igralcem celovškega kluba KAC, zasuk je nujen, odgovornost pa pripada vsem vpletenim od pisarne navzdol.

Bolj mirno je na Jesenicah. Železarji, vodilni v AHL, so brez večjih težav s 5:1 (1:0, 2:1, 2:0; Ulamec 2, Rep, Logar, E. Pance) odpravili tudi hokejiste moštva Ritten in se utrdili na vrhu razpredelnice.