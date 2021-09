Olimpija začenja nastope v ligi ICEHL

Olimpija med tremi »novinci«

V ligi ICEHL, nekoč bolj znani kot liga Ebel, je letos po dolgem času tudi slovenski klub, v konkurenci 14 moštev iz Avstrije, Italije, Češke, Slovaške in Madžarske bo igrala tudi SŽ Olimpija. Uvodni obračun jo ob 19.15 čaka v Innsbrucku.V klubu iz Tivolija se zavedajo, da kot novinci ne bodo mogli takoj konkurirati močnejšim tekmecem, tudi zaradi finančnega položaja, saj kljub povečanemu proračunu za ICEHL zeleno-beli sodijo med »revnejše« v ligi. Novi strateg Ljubljančanovzato veliko stavi na telesno pripravljenost, poletne priprave so bile zelo naporne, v Tivoliju pa računajo, da bodo lahko napadali iz ozadja in status favoritov prepustili drugim.V prihajajoči sezoni bo v ligi nastopalo 14 ekip, tri nove. Tako kot SŽ Olimpija, ki je osvojila zadnji lovoriki v alpski ligi, je tudi južnotirolski Pustertal iz Brunica zamenjal okolje, spet pa sodeluje tudi češki klub Orli Znojmo. Preostali člani so avstrijski KAC iz Celovca, ki bo branil lansko zmago, Salzburg, Dornbirn, VSV Beljak, Innsbruck, Graz99ers, Vienna Capitals in Black Wings Linz, italijanski Bolzano, madžarski Fehervar in slovaška Bratislava Capitals.V rednem delu bodo ekipe igrale dvakratni sistem doma in v gosteh, skupno bo vsaka zbrala 52 tekem. Sledil bo drugi del. Prva šesterica po rednem delu bo mirna, saj si bo že zagotovila končnico, medtem ko bodo ekipe na mestih od sedem do deset igrale še vmesni kvalifikacijski del za zadnji vstopnici četrtfinala.Poleg tekme v Innsbrucku bodo danes na sporedu še dvoboji Black Wings Linz – Salzburg, Fehervar – VSV, Graz99ers – Dornbirn, Bratislava Capitals – Pustertal, KAC – Vienna Capitals ter Bolzano – Orli Znojmo.