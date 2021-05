Olimpija zahteva kazen za Jesenice

Dejan Kontrec se je s sodelavci pri HZS znašel pred zapletenim vozlom. FOTO: Leon Vidic/Delo

Se preteklost ponavlja? Kadar se je namreč končnica hokejskega prvenstva približala vrelišču, je bilo zanimivo tudi ob igrišču. In tako je očitno tudi zdaj pred današnjo tekmo št. 4 v finalu za naslov državnega prvaka med Olimpijo in Jesenicami. Slednje vodijo z 2:1 v zmagah in imajo pred seboj v domači Podmežakli zaključni plošček za slavje, toda v pričakovanju današnje tekme še ni povsem jasno, kakšna bo usoda sredine tivolske predstave, v kateri so se železarji veselili zmage s 4:0.Toda pri ljubljanskem klubu zdaj vztrajajo, da so tekmeci kršili pravila v teh novih razmerah koronavirusa, ker niso izstavili negativnega testa, starega največ 48 ur, za hokejista Blaža Tomaževiča, ki je bil po koncu jeseniških tekem v končnici alpske lige v karanteni. V gorenjskem taboru ob tem poudarjajo, da je bil primer tega igralca drugačen ter da pri njem niso opravili hitrega teksta, temveč PCR, obenem da so ga za vsak primer po karanteni, ki jo je prestal, še dlje časa, kot bi bilo sicer treba, držali proč od moštva. Hkrati poudarijo, da še nikdar v sezoni na tekmi nihče od njih ni zahteval seznama testiranih igralcev, to pa se je zgodilo prvič zdaj po koncu prve tretjine in Olimpijinem zaostanku z 0:3.O tem zapletu je danes zjutraj za našo spletno stran govorildolgoletni reprezentant in zdaj prvi operativec hokejske zveze, kamor je vodstvo SŽ Olimpije poslalo pritožbo. Omenjeni funkcionar je poudaril: »Zaplet je nenavaden in za naše pravilnike pravzaprav tuj, saj predvidenih težav s koronavirusom, ki ga poznamo komaj dobro leto, prej nikdar ni bilo. Očitno pa sta oba kluba storila napako: jeseniški, da na skupnem seznamu moštva ni imel zapisanega igralca Blaža Tomaževiča z negativnim testom, ljubljanski pa, da je v vlogi prireditelja potemtakem sploh spustil tega hokejista v dvorano in pozneje slačilnico.«Ob tem pa je Kontrec še dodal: »Meni je prav hudo, da bi zdaj morali kaj reševati ob igrišču, potem ko sta obe moštvi prikazali doslej prav zanimiv finale, sleherna tekma je nepredvidljiva, po dolgih letih imamo prenose na javni TV, hokej je lep. Le spomnimo se, kako smo bili jezni, ko je Olimpija izgubila proti Salzburgu v finalu EBEL v pisarni, in ne na igrišču ... Takrat smo se v Sloveniji počutili opeharjene.«