Olimpija že v finalu, Jesenice na dobri poti

V tednu, ko slovenski hokejski moštvi v alpski ligi nimata tekmovalnih obveznosti, igrata domačo končnico. Hokejisti SŽ Olimpije so z novim trenerjem, slovitim finskim strokovnjakom Raimom Summanenom, že opravili svojo polfinalno nalogo, saj so tudi na drugi tekmi v seriji na dve zmagi ugnali Slavijo – tokrat s 4:0 (3:0, 0:0, 1:0; Pulli, Ropret, Pance, Magovac). Sicer pa ta teden v Tivoliju predvsem mineva v spoznavanju pristopa in načina dela novega prvega šefa stroke, ki bo imel premiero v alpski ligi prihodnji torek. Takrat bodo zmaji gostovali v Cortini d'Ampezzo.



Tudi pred jeseniškimi hokejisti, ki so nazadnje v tem mednarodnem tekmovanju nanizali kar sedem zaporednih zmag, je za uvod v prihodnji teden alpske lige gostovanje, toda v precej bližjem Celovcu. Še pred tem pa si bodo v soboto poskusili priigrati vizum domačega finala. Proti Triglavu namreč po današnji zmagi s 5:0 (2:0, 1:0, 2:0; Sodja, Šturm, Hebar, S. Rajsar, Jezovšek) vodijo v tej seriji in tako potrebujejo le še en uspeh.



Termin domačega finala bo odvisen od razpleta končnice alpske lige, v kateri pa očitno obe naši moštvi merita zelo visoko.

