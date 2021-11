Olimpija zapada v krizo, visok poraz tudi v Linzu

Potem ko je dolgo kraljevala v regionalnem tekmovanju in se prebila prav na vrh lestvice, je ljubljanska ekipa, kot kaže, padla v krizo. V zadnjih dveh tekmah je doživela dva visoka poraza, danes proti zadnjemu Linzu prepričljivo z 1:5.

Tudi Jesenice izgubile Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh izgubili z Lustenauom s 4:7 (2:1, 2:3, 0:3). Jeseničani ostajajo vodilna ekipa regionalnega tekmovanja, a so danes doživeli prvi poraz po 14. oktobru oziroma prvega po sedmih zaporednih zmagah. Že v soboto bodo odigrali naslednjo tekmo, čaka jih še eno gostovanje v Avstriji, tokrat pri Bregenzerwaldu.

Prejšnji teden so zeleno-beli na domačem ledu klonili proti Salzburgu z 2:7, pred nekaj dnevi pa v domačem obračunu državnega prvenstva premagali Jeseničane s 3:0. A danes spet niso bili pravi, tudi z zadnjima okrepitvama (Aljoša Crnovič, Mitja Robar) niso našli pravega orožja za domače.

Ti so ta teden zamenjali trenerja in morda je prav učinek novega stratega prevesil tehtnico na njihovo stran, še posebej, ker jih zdaj vodi prav nekdanji ljubljanski trener iz prejšnje sezone Raimo Summanen.

Gostje so bili enakovredni ali boljši le v prvem delu. V osmi minuti so prišli do vodstva po napaki domače obrambe, zadel je Aleš Mušič, toda to je bil nazadnje tudi edini zadetek ljubljanske ekipe. Že v prvem delu so hokejisti Linza izenačili in napovedali, da bodo gostom prekrižali načrte.

Čeprav so pred tem - danes sta ekipi igrali že četrto tekmo v sezoni - imeli boljši izkupiček (poraz 3:4 po podaljšku ter zmagi s 6:3 in 3:0) Ljubljančani, pa so domači v drugi tretjini stvari postavili na glavo. Z agresivno igro so stisnili tekmece pred njihov gol, Žana Usa pa so nato v začetku druge tretjine premagali trikrat v šestih minutah.

Gostom pa ni stekla niti igra z igralcem več, zapravili so obe priložnosti. Po zadnji v tretji tretjini pa je Linz nato ob izenačenih močeh dosegel še peti gol in dokončno odločil tekmo, do konca pa gostom ni več dovolil, da bi še ogrozili vratarja Jareda Coreauja.

Ljubljančane že čez dva dni čaka nova težka tekma, saj se bodo še drugič v desetih dneh pomerili s Salzburžani, tokrat v nedeljo na njihovem ledu.