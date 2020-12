Olimpiji pohvale za zmago, Jesenicam pa za vtis

SŽ Olimpija : SIJ Acroni Jesenice 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) Dvorana Tivoli, brez gledalcev, sodnik Lešnjak (Ljubljana), Groznik (Brezje,), Bergant (Bled) in Snoj (Ljubljana).

Strelca: 1:0 – Koren (Sotlar, 54), 2:0 – Ropret (Mušič, Drozg, 60 – EN).

Kazenske minute: SŽ Olimpija 14, SIJ Acroni Jesenice 12.

SŽ Olimpija: Spreitzer, Hölsä; Bernard, Logar, Magovac, Planko, Štebih, Zibelnik, Zorko; Bohinc, Čimžar, Drozg, Koren, Kujavec, Mušič, Orehek, Pance, Ropret, Ulamec, Zajc.

SIJ Acroni Jesenice: Us, Avsenik; Crnović, Mašič, Stojan, Širovnik, Tavželj, Urukalo; Đumić, Glavič, Hebar, Jezovšek, Kočar, Perčič, P. Rajsar, S. Rajsar, Seršen, Sodja, Šturm, Svetina, Tavčar, Tomaževič.



Zmaga za mir v hiši

Škoda, da v Tivoliju ni bilo gledalcev, videli bi napet boj večnih tekmecev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Če bi se ozrli k medregionalnima derbijema z najdaljšo tradicijo pri nas, nogometnim med Olimpijo in Mariborom ter hokejskim med Olimpijo in Jesenicami, bi ugotovili, da je december ponudil enak razplet – obe tekmi sta se končali z zmago zeleno-belih iz glavnega mesta z 2:0. Toda predvsem ta sobotni na tivolskem ledu, prvič v sezoni za točke državnega prvenstva v hokeju, bi tehtnico prav lahko nagnil tudi na stran tekmecev.Jasno, tudi pred slabima tednoma v Stožicah bi bilo lahko drugače, toda tam vijolični na nogometni zelenici niso bili tako ustvarjalni in taktično močni kot v soboto zvečer jeseniški železarji na ledeni ploskvi. Dejansko se niso ustrašili favoriziranega domačega moštva s širšim naborom reprezentantov, bodisi sedanjih bodisi s seznamov selektorjev v preteklosti. Spomin je kajpak uhajal tudi k zadnji ljubljanski predstavi velikih tekmecev, ko so se gostitelji veselili zmage kar s 6:1, že od prvih minut so začeli pridno polniti mrežo Jesenic.»Takrat smo si res privoščili napake, ki jih ne bomo več delali. Kaj je bilo takrat narobe? To bom zadržal zase,« je ostal skrivnosten jeseniški trener, na čigar naslov pa je iz tedna v teden več pohval, češ kako dobro dela s tem moštvom, ga drsalno pripravi za enakovreden boj proti realno močnejšim tekmecem, tekmec z ljubljanske klopipa mu je izrekel pohvalo tudi za taktičen pristop k tekmi.Toda po koncu tega 5. derbija v sezoni, po katerem je zdaj bilanca izenačena (po dve zmagi ter remi) je bil slednji seveda bolj nasmejan. S svojim moštvom se je veselil točk za mir v hiši, potem ko je v zadnjih dneh dvakrat zapored zapuščal led v vlogi poraženca proti Brunicu v alpski ligi. »Ni bilo lahko, morali smo odpraviti nekatere naše spodrsljaje, tudi ta zmaga pa nam ne sme prikriti nekaterih naših pomanjkljivosti. V trenutkih številčne premoči predolgo krožimo, kot bi igrali vaterpolo, premalo je strelov. Vsekakor pa je končni uspeh v derbiju dober za samozavest.«Na tivolsko soboto dolgo ni bilo gola. Po priložnostih so mu bili v prvih dveh tretjinah bližje Jeseničani, domači vratare bil zelo zanesljiv, pomagala mu je tudi vratnica. Favorizirani gostitelji so imeli težave s prebijanjem čvrste igre Gorenjcev, za povrh je tudi v njihovih vratih bilna visoki ravni. Tekmo pa je odločil zadetekko je prav spretno izkoristil eno redkih napak v obrambni igri tekmecev. Do konca je bilo takrat še dobrih sedem minut, možnosti za zasuk pa realno ni bilo več. Jeseničani so svoj vlak zmage zamudili prej, Ljubljančani so z zbrano igro obdržali točke doma ter vse morebitne dvome odgnali z golom za konec v prazno mrežo, ko so v gostujočem taboru pač potegnili razumljivo hokejsko potezo – poskusili so izenačiti brez vratarja oz. s šestim igralcem v polju.Tako pa je na koncu ostalo pri domačem slavju, povratni dvoboj bo kmalu – v prazničnem terminu, 2. januarja na Jesenicah.