Olimpiji prepričljivo slovenski hokejski derbi

Ljubljana - Veliki slovenski hokejski derbi se je prvič v sezoni za točke alpske lige razpletel z gladko zmago SŽ Olimpije proti SIJ Acroniju Jesenic – 6:1 (3:0, 1:1, 2:0; Zajc 2, Brus, Mušič, Bohinc, Sever; Jezovšek). Zanimivo pa, da v novem sistemu tekmovanja teh treh točk zmaji še niso zapisali, kajti dobilo jih bo moštvo, ki bo boljše v skupnem izidu z dveh tekem, torej bo treba počakati še na razplet prihajajočega četrtkovega derbija v Podmežakli.



Uvodno kolo alpske hokejske lige bi zagotovo krepko bolj napolnilo tivolske tribune, kot je tokrat zaradi posebnih ukrepov proti širjenju koronavirusa, 400 navzočih pa je videlo zanimivo predstavo. Precej bolj so bili zadovoljni privrženci domačega moštva, ki so o zmagi razmišljal že po dobri minuti tekme in takrat vodstvu zmajev z 2:0!



Ti so zabili uvodni gol z mojstrsko potezo tivolskega povratnika Mihe Zajca, Jeseničani se še niso niti dobro zavedali mrzle prhe, že je Nejc Brus zadel za omenjenih 2:0 in preplah v vrsti gostov, ko je na rdeč gumb s pol minute odmora pritisnil trener Mitja Šivic.



Toda zasuka v igri še ni bilo, po Hebarjevi nezbranosti so gostitelji zadeli še tretjič ter si tako na stežaj odprli vrata za zmago in tako uspešen štart v sezoni alpske lige. Resda so železarji pozneje večkrat pokazali zobe, si z golom vrnili upanje, vendar to niso tisti nekdanji časi, ko so v Tivoliju uprizarjali izjemne zasuke, tudi po zaostanku štirih golov. Preprosto je zdaj med železarji premalo dodane vrednosti, v ljubljanskem taboru pa je bil jasen motiv po porazih v poletni ligi in na pokalnem turnirju.



Že v četrtek (8. t. m.) se bosta tradicionalna tekmeca vnovič pomerila za točke AHL, četrti derbi železarjev in zmajev v tej sezoni bo na Jesenicah.



Gregor Polončič, trener SŽ Olimpije: »Že pred tekmo je bila vidna izjemna energija pri moštvu, sploh nama s sodelavcem na klopi Maticem Kraljem ni bilo treba nameniti posebnih besed igralcem. Jasno pa, da je čudovito začeti tekmo z zgodnjim vodstvom z 2:0, zdaj moramo nadaljevati s takšnim pristopom. Črna plat današnjega dne je le moja poškodba kolena, ki sem jo staknil ob koncu dopoldanskega treninga, ne vem, če bom v prihodnjih dneh vodil vadbo moštva na ledu ...«



Mitja Šivic, trener SIJ Acronija Jesenic: »To je bila ena tistih tekem, ko zbranost dejansko ni bila na želeni ravni. Tokrat je tekmec povsem zasluženo odnesel zmago, ni treba pa nam zganjati tragedije, saj smo dobro začrtali delo v sezono. Zdaj so pred nami štirje dnevi za pripravo na naslednji derbi, Jasno, da bo zelo težko proti Olimpiji ob sedanjem zaostanku petih golov ujeti skupno zmago za tri točke, seveda pa se ne smemo kar vdati v usodo.«