Olimpiji spodrsnilo na domačem ledu

Ljubljanski hokejisti so, potem ko so v zadnjih dveh tekmah lige ICEHL zmagali (eno tekmo pa so zaradi okužb pri Dunaju prestavili), danes spet doživeli poraz, usodna sta bila neučinkovitost na začetku in nezbranost na koncu, ko so se že približali na gol zaostanka, a na koncu vendarle klonili z 2:4.

Z beljaško ekipo je Olimpija v tej sezoni odigrali že četrto tekmo, ima pa dve zmagi (6:0, 4:3) ter zdaj dva poraza (2:4, 2:4).

SŽ Olimpija : VSV Beljak 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) Dvorana Tivoli, gledalcev 700, sodniki: Piragić, Trilar (glavna), Puff, Zgonc.

Strelci: 0:1 Hughes (Collins, Karlsson, 13.), 0:2 Fraser (Kosmachuk, Schofield, 19.), 0:3 Collins (Lindner, 53.), 1:3 Pance (Leclerc, Simšič, 55.), 2:3 Ropret (Crnovič, Štebih, 56.), 2:4 Rebernig (57.).

Kazenske minute: SŽ Olimpija 11 + disc. kazen igre (Murphy), VSV Beljak 10.

V uvodni tretjini so bili zeleno-beli boljši tekmec, toda niso zadeli. Plošček so sicer dvakrat poslali v okvir vrat, Beljačani na drugi strani pa so svoje priložnosti hladnokrvno izkoriščali in dvakrat premagali domačega vratarja Paava Hölsäja.

Nadaljevanje v drugi tretjini je bilo za domače predvsem boj za preživetje, saj so veliko časa preživeli na klopi za kaznovane. A so preživeli tudi prednost tekmeca 5-3, pa tudi petminutno prednost Beljaka 5-4 po kazni igre za Daniela Murphyja.

V zadnji tretjini so imeli spet pobudo, toda dolgo je kazalo, da ta večer ne bodo zadeli. Še več, po podobnem scenariju kot v prvi tretjini so prejeli še tretji gol in kazalo je, da so v brezizhodnem položaju.

A so nato najzvestejše navijače razveselili ne samo z enim golom, ko je številčno prednost končno kronal Žiga Pance, pač pa kar z dvema, saj je le 17 sekund pozneje plošček v mrežo spravil še Anže Ropret.

Toda upanje na preobrat je hitro ugasnilo po novi napaki v obrambi in četrtem prejetem golu, po katerem domači niso imeli moči za še eno vrnitev.

V zgoščenem sporedu naslednjih dni bodo Ljubljančani najprej v četrtek igrali doma s Fehervarjem, nato pa dan pozneje z istim tekmecem še v gosteh.