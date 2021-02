Olimpijin Kanadčan odhaja domov

Pri Olimpijinem hokejskem taboru ne skrivajo visokih ambicij pri utrjevanju moči kluba in želji prihodnje sezone o selitvi na najvišjo kakovostno regionalno raven – ICEHL. Zato so tudi že začeli krepiti moštvo, na trenersko klop pripeljali uglednega Finca Raima Summanena, toda zdaj se jim je želena zgodba za hip ustavila, saj zmaje zapušča Francis Beauvillier.



Ta napadalec je pred kratkim okrepil ljubljansko moštvo, nase je opozoril v prejšnji sezoni na Madžarskem v Miskolcu, kjer je bil takrat trener Marcel Rodman, zdajšnji športni direktor Jesenic, toda poslej Kanadčana ne bo več v zeleno-belem dresu. Očitno bo pospravil hokejsko opremo v kot in se prepustil trenerskemu delu.



»Svojo kariero sem se odločil usmeriti v treniranje otrok. Že poleti sem sodeloval s centrom za razvoj mladih hokejistov, zdaj pa so mi ponudili zaposlitev. Ponudba je res odlična in to je to, kar si želim početi v prihodnje, zato je nisem mogel zavrniti. Seveda bom ostal povezan s hokejem, a ne kot profesionalni igralec. Ob tem bi se rad zahvalil soigralcem pri Olimpiji, da so me tako lepo sprejeli in mi pomagali, da sem se hitro vključil v ekipo. Posebna zahvala tudi vodstvu kluba za zaupanje in zdaj za razumevanje. Verjamem, da je Olimpija na dobri poti, ima odlične igralce in ekipo. Prepričan sem, da bo prihodnjo sezono zaigrala v rangu višje,« je ob slovesu s klubom uradno povedal Francis Beauvillier, ki se v Kanado vrača že v petek.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: