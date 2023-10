Olimpijinemu medvedu Upiju je jasno, kako se bo končal spektakel v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Deset mesecev je minilo, odkar je Antti (Upi) Karhula prevzel ekipo hokejistov SŽ Olimpije, ki je bila ob odhodu sprva uspešnega Mitje Šivica v zelo slabem stanju in pribita na dnu lestvice ICEHL. Že takrat so v Tivoliju stvari zastavili na novo in v sezono 2023/24 vstopili z jasno željo po uvrstitvi v končnico. Po desetih tekmah je izkupiček približno polovičen in tudi občutki mešani, ekipa precej niha, a tudi kaže obetavne predstave, ki 47-letnega Finca navdajajo z optimizmom. Slovenijo ima rad, a v soboto bo vseeno stiskal pesti za rojake, ki bodo v Stožicah želeli prekrižati načrte nogometašem Matjaža Keka v boju za euro 2024.

Kaj je povedal Upi Karhula v intervjuju za Delo? Kakšno je življenje na Finskem, kako je s tamkajšnjim športom. Ali ima kakšno slabo razvado in zakaj ima na stegnu tetovirane tri medvedke? Kaj ga najbolj moti v Sloveniji ...

Danes se bodo zmaji pomerili z Linzem, v Tivoliju se obeta študentska veselica.