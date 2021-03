Olimpijo sprejeli v elitno avstrijsko ligo

V ljubljanskem hokejskem taboru so prejeli lepe novice iz vrha najbolj cenjenega ligaškega tekmovanja na ledu v regiji. SŽ Olimpijo so namreč tako kot tudi Znojmo in Brunico na letnem zasedanju skupščine ICEHL, nekdanje EBEL, sprejeli na seznam udeležencev sezone 2021/22. Vsi trije omenjeni klubi imajo zdaj 10 dni časa za plačilo prijavnine in zagotovila o igranju. In če bodo vse pravočasno plačali, bo liga v novi sezoni štela 14 moštev.



O vloženih kandidaturah je odločalo 11 glasov, 10 klubskih in en predsednika lige Jochena Pildnerja-Steinburga, med klubi pravice glasovanja ni imela le Bratislava, ki je šele pred enim letom postala članica ICEHL. Štetje glasov pa je ob koncu razkrilo, da ni bilo zahtevane dvotretjinske večine za Feldkirch, ki bo še naprej igral v alpski ligi.

