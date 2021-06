Olimpijske igre brez hokejistov iz NHL?

Hokejisti iz NHL vnovič lahko računajo na zaplet v zvezi z olimpijskim nastopom v Pekingu 2022. Vodja NHL Gary Bettman je opozoril, da je časa za dosego dogovora med vodstvom tekmovanja, sindikatom igralcev, Mednarodno hokejsko zvezo in Mednarodnim olimpijskim komitejem vse manj.



»Vnovič imamo resne pomisleke, ali je udeležba sploh smiselna,« nemška tiskovna agencija dpa povzema izjavo Bettmana ob robu prve tekme finala med Tampo Bay Lightning in Montreal Canadiens (5:1) za ameriško tiskovno agencijo AP.



Igre v Pekingu bodo na sporedu že čez sedem mesecev. Bettman pa ocenjuje, da so vse vpletene strani pri dogovarjanju že v časovnem zaostanku, saj bi morali biti dogovori po prvotnih načrtih že sklenjeni.



V vodstvu lige poudarjajo, da so za ameriški televizijski trg igre na Kitajskem časovno zelo neugodne, saj bodo tekmovanja na sporedu zjutraj. Obenem pa je nedorečeno zavarovanje igralcev NHL za olimpijski nastop ter vse podrobnosti potovanj v še vedno trajajoči pandemiji covida-19.



Podobno se je zapletalo pred zadnjimi igrami v Pyeongchangu 2018, ko so reprezentance na olimpijskem turnirju na koncu ostale brez zvezdnikov lige NHL.

