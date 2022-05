Olimpijski prvaki komaj strli partnerje v kandidaturi za SP 2023

Olimpijski prvaki v hokeju, finalisti zadnjih dveh svetovnih prvenstev in gostitelji tokratnega turnirja najboljših reprezentanc na svetu, Finci, so zabeležili drugo zmago v dveh dneh. Potem ko so v petek, uvodni dan svetovnega prvenstva, premagali Norveško s 5:0, so danes ugnali Latvijo z 2:1, svojo partnerico v kandidaturi za SP 2023, za katerega se skupaj potegujeta tudi Slovenija in Madžarska.

Domači hokejisti - prvenstvo bo do 29. maja potekalo v Tampereju in Helsinkih - so do vodstva in zmage prišli šele v 58. minuti. Latvija je namreč povedla že v 8. minuti, Finska pa je izenačila v enaintrideseti.

V skupini B, v kateri nastopa Finska, je pred tem drugo zmago vpisala tudi Švedska - premagala je Avstrijo s 3:1, prepričljiva pa je bila tudi Češka, ki je Veliko Britanijo odpravila s 5:1.

Nemci so presenetili Slovake. FOTO: Mikko Stig/AFP

V skupini A so polfinalisti zadnjega SP Nemci z 2:1 ugnali Slovake. Zmagali so z 2:1. Nemci so sicer v petek izgubili z branilko naslova Kanado, Slovaška pa je ugnala Francijo.

Dopoldan je Danska nadigrala Kazahstan z 9:1, Švica pa je bila boljša od Italije s 5:2. Predtekmovanje v dveh osemčlanskih skupinah bo potekalo do 24. maja, po štiri najboljše pa se bodo uvrstile v četrtfinale.

Današnji izidi:

Skupina A:

Danska : Kazahstan 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

Švica : Italija 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Slovaška : Nemčija 1:2

Skupina B:

Švedska : Avstrija 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Češka : Velika Britanija 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Latvija : Finska 1:2