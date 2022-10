O'Neill o Olimpiji: Moštvo, ki nima več česa izgubiti, je vedno nevarno

Hokejisti SŽ Olimpije se bodo za slovo od lige prvakov (CHL) še dvakrat pomerili s Zugom, ki si je kot prvi iz skupine B, v kateri sta še Wolfsburg in TPS Turku, zagotovil napredovanje. Prva tekma bo drevi (19.15) v dvorani Tivoli, povratna bo naslednjo sredo v osrčju Švice.

»Težko bi dobili boljšo ekipo v Ljubljano. Zug se odkrito spogleduje z osvojitvijo evropske lovorike, tako da nas čaka zelo težka tekma. Upam, da bomo imeli občinstvo, ki nas bo poneslo. Igralci bi si to zaslužili,« si je zaželel Mitja Šivic, trener SŽ Olimpije, ki je po štirih tekmah (še) brez točke v najmočnejšem evropskem hokejskem tekmovanju. Na vrhu skupine B je z enajstimi točkami Zug, ki v tej sezoni CHL še ne pozna poraza, sledita Wolfsburg (7) in TPS Turku (6). Zmaji so na zadnjem, četrtem mestu.

V močni švicarski ligi je sicer Zug trenutno peti, tri mesta pred Bernom, ki je, mimogrede, v ponedeljkovi prijateljski tekmi po vodstvih z 1:0 in 2:1 na koncu z 2:4 izgubil proti Nashvile Predators iz NHL. Najboljša strelca švicarskih prvakov v CHL sta švedski branilec Niklas Hansson (8 točk) in ameriški napadalec Brian O'Neill (7).

»Užitek je igrati proti moštvom iz drugih držav, saj tako vidiš, kje si v evropskem merilu,« je ob prihodu v Ljubljano izjavil O'Neill, ki pričakuje zahtevno tekmo pred glasnimi navijači. »Moštvo, ki nima več česa izgubiti, je vedno nevarno,« je še opozoril 34-letni Američan, ki bo skušal s soigralci danes potrditi prvo mesto v skupini.

Zug ima v svojih vrstah med drugimi še Petra Cehlarika, ki se je s Slovaško na letošnjih olimpijskih igrah v Pekingu veselil bronaste kolajne, izkušenega Čeha Jana Kovarja in izvrstnega švicarskega vratarja Leonarda Genonija.