Onstran luže spremljajo spektakularen hokej v NHL

V končnici severnoameriške hokejske lige NHL so ponoči odigrali en dvoboj. Ekipa Edmontona je na krilih napadalnega dvojca Leon Draisaitl in Connor McDavid na drugi tekmi polfinala zahodne konference povsem zasenčila najboljše moštvo zahoda Vegas s 5:1. Izid v zmagah je poravnan na 1:1.

Trener Jay Woodcroft se je na vprašanje, ali bi lahko dodatni prost dan na poti škodoval njegovemu Edmontonu, le zasmejal, potem ko so zaradi spremembe razporeda drugo tekmo polfinalne serije zahodne konference prestavili s petka na soboto.

»Mislil sem, da smo bili bolj povezani«

»Ne glede na to, ali smo doma, v gosteh ali v Hudson Bayu, za nas ni pomembno, kje igramo - smo ena izmed najboljših ekip na gostovanjih v ligi NHL,« je dejal Woodcroft pred tekmo. Njegovi varovanci so nato zgolj potrdili njegove besede. Draisaitl in McDavid sta zadela vsak po dvakrat za sanjsko vrnitev Edmontona proti favorizirani ekipi iz meke igralništva.

»Všeč mi je bilo, kako smo odprli tekmo. Takoj smo vsilili svoj način igre in odigrali s tempom, ki smo ga želeli,« je po tekmi dejal Woodcroft. To je bila velika razlika v primerjavi s prvo tekmo v sredo, ko je Vegas narekoval tempo in pokazal vzdržljivost pri izenačevanju gola za golom Oilersov za zmago s 6:4. Tretja tekma bo v noči na torek v Edmontonu.

»Igrali smo veliko hitreje. Mislil sem, da smo bili bolj povezani, še malce bolj agresivni,« je dejal McDavid. Drasaitl, ki je na prvi tekmi obračuna z zlatimi vitezi dosegel štiri zadetke, je na prvih osmih tekmah končnice zbral najmanj eno točko in dosegel 17 točk (13 golov, 4 podaje). Za Edmonton je zadel tudi Evan Bouchard, novinec v vratih Stuart Skinner pa je zaustavil 30 strelov.

Edini gol za domačo ekipo je dosegel Ivan Barbašev, ki je tako Skinnerju preprečil, da bi tekmo končal brez prejetega zadetka. Vratar Vegasa Laurent Brossoit je zaustavil 27 od 32 strelov, preden ga je strokovno vodstvo Vegasa zamenjalo po dveh tretjinah obračuna. Adin Hill je nato v tretji tretjini štirikrat posredoval in preprečil še hujši poraz.

Leon Draisaitl (29) v akciji. FOTO: Stephen R. Sylvanie/Usa Today Sports

V polfinalu vzhodne konference letošnje končnice lige NHL Florida vodi proti Torontu z 2:0 v zmagah, Carolina pa je proti New Jerseyju prav tako povedla z 2:0. V drugem polfinalu zahodne konference je izid med Seattlom in Dallasom izenačen 1:1 v zmagah. Edmonton je v prvem krogu končnice izločil Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja s 4:2 v zmagah. Ekipe v vsakem od krogov končnice igrajo na štiri zmage.