Oslabljeni kralji premagali panterje

Los Angeles - Hokejisti Los Angeles Kings, ki so v zadnjih dneh izgubili dva ključna igralca, napadalca Tylerja Toffolija in branilca Aleca Martineza, so v severnoameriški ligi NHL gostili Florida Panthers in zmagali s 5:4. Na prvi od petih domačih tekem v Staples Centru je zablestel novinec Gabriel Vilardi, ki je ob prvencu NHL dosegel gol in podajo.



Vilardi, 11. izbor nabora 2017, je dosegel najhitrejši gol novincev v zgodovini kraljev, potem ko je ukanil vratarja Sergeja Bobrovskega že po 86 sekundah igre. Vilardi je bil nato še podajalec pri zadetku Martina Frka za 4:3.

Podaljšal niz

Drew Doughty je za domačo ekipo dosegel gol in podajo, spet se je izkazal tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, ki je k zmagi dodal dve podaji in niz zaporednih točk podaljšal na štiri tekme.



Vratar Jonathan Quick je zaustavil 25 strelov, kralji pa so prišli do prve zmage po treh zaporednih porazih. Naslednja tekma jih čaka jutri, ko se bodo pomerili s Colorado Avalanche.