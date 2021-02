Osma zmaga v nizu za Jesenice, poraz Olimpije

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh premagali drugo ekipo celovškega moštva KAC z 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Jeseniški hokejisti so dosegli naslednjo zmago v nizu, ki je zdaj dolg že osem tekem, toda za uspeh v Celovcu so se morali nepričakovano potruditi.



Položaj na lestvici je kazal jasen status favorita slovenski zasedbi, saj so železarji na lestvici regionalnega tekmovanja tretji, Celovčani pa predzadnji. A na ledu so se morali gostje po dobrem začetku potruditi, da so prišli do polnega izkupička.



Začetek je bil sicer odličen, saj je že v tretji minuti zadel Nejc Stojan. A pozneje gostje niso več našli poti do vrat Jakoba Holzerja, na drugi strani pa je na začetku drugega dela, ko so imeli domači na ledu igralca več, klonil tudi Žan Us v vratih Jeseničanov.

Odločitev je tako padla šele v zadnji tretjini, v 46. minuti pa je za novo vodstvo železarjev poskrbel Jaka Sodja. Jeseničani so nato vendarle zadržali prednost in kljub poskusom domačih brez vratarja, ki je šel z ledu že več kot dve minuti pred koncem, niso dobili še enega zadetka. Zdržali so tudi 43 sekund igre 4-6, ko je bil izključen še Nik Širovnik.

Naslednjo tekmo v regionalnem tekmovanju bodo Jeseničani igrali v četrtek, ko bo v Podmežakli gostoval Kitzbühel.

Podaljšek trajal le 21 sekund

Hokejisti SŽ Olimpije pa so v gosteh po podaljšku izgubili s Cortino z 2:3 (0:2, 1:0, 1:0; 0:1). Ljubljanski hokejisti v zadnjem obdobju ne najdejo pravega zmagovalnega ritma. V regionalnem tekmovanju so danes doživeli drugi poraz v koledarskem letu, drugega v zadnjih treh tekmah in skupno petega v sezoni. Kljub temu so z eno današnjo točko zdaj začasno sami na vrhu lestvice, imajo 49 točk, drugi Pustertal pa 48.



V Cortini, kamor so se podali po tednu brez tekem v alpski ligi, v tem času so se brez težav uvrstili v finale domačega prvenstva, so se sicer podali z dobro popotnico, saj so na prejšnji tekmi premagali Lustenau s 6:0. Danes so bolje začeli domači in povedli v šesti minuti, vodstvo pa so povišali v 15. Pozneje so imeli gostje sicer pobudo in več strelov, zadeli pa so le enkrat.



V 25. minuti je Luka Ulamec poskrbel za gol priključka, ki pa je bil za dolgo časa tudi zadnji na tekmi. Ko je že kazalo, da se zmaga nasmiha Cortini, pa je vendarle za izenačenje v 58. minuti poskrbel Tadej Čimžar iz izsilil podaljšek. A ta ni trajal dolgo, spet pa so bili boljši domači in že po 21 sekundah zadeli v polno, mož odločitve je bil Remy Giftopoulos.



Ljubljančani bodo naslednjo tekmo v alpski ligi igrali v soboto, ko bodo gostili Feldkirch.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: