Otočani po devetih zaporednih zmagah poraženi v Washingtonu

Rezultati lige NHL

Standings provided by SofaScore LiveScore

Hokejisti Washingtona so na derbiju vzhodne divizije ustavili najbolj vročo ekipo lige New York Islanders s 3:1 in ji prizadejali prvi poraz po devetih zaporednih zmagah.Domačini imajo za seboj impresivnih šest zaporednih zmag. V zadnjih petih dneh so imeli kar tri gostujoče tekme, zadnjo včeraj proti Buffalu.Glavna junaka Washingtona sta bilaz golom in asistenco ter vratarz 22 obrambami.Domačini so povedli v 31. minuti. V protinapadu jepreigral vratarja, a zadel le vratnico, odbiti plošček pa je v mrežo potisnilNa 2:0 je v 36. minuti z igralcem več povišal Ovečkin. To je bil njegov 718. gol v karieri, s katerim je sedaj sam na šestem mestu večne lestvice najboljših strelcev lige.V zadnji tretjini sta obe ekipi dosegli po gol, obe sta bili uspešni ob številčni premoči. Že po 28 sekundah je kot tretji za Washington zadel, končni izid pa je v 45. minuti postavilWashington je z 42 točkami na vrhu divizije ujel nocojšnjega tekmeca, tretji je Pittsburgh s 37 točkami.New Jersey Devils : Buffalo Sabres 3:2Pittsburgh Penguins : Boston Bruins 1:2Washington Capitals : New York Islanders 3:1Detroit Red Wings : Carolina Hurricanes 4:2Minnesota Wild : Arizona Coyotes 3:0Dallas Stars : Tampa Bay Lightning 3:4 *po kazenskih strelihColorado Avalanche : Anaheim Ducks 8:4