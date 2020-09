Otočani po letu 1993 spet v polfinalu končnice NHL

Ljubljana – Hokejisti moštva New York Islanders so na odločilni sedmi tekmi polfinala vzhodne konference v končnici NHL s 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) odpravili igralce kluba Philadelphia Flyers. Tako so se prvič po letu 1993 spet prebili do polfinala Stanleyjevega pokala, v katerem se bodo pomerili z zasedbo Tampa Bay Lightning.



Med junaki tokratne tekme je bil rezervni vratar newyorške ekipe Thomas Greiss, ki je zaustavil vseh 16 strelov in prvič doslej v končnici ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Za Otočane so gole dosegli Brock Nelson, Scott Mayfield, Andy Greene in Anthony Beauvillier, ki je v 54. minuti zadel v prazna vrata Letalcev.



»Bolj ko je bila pomembna tekma, bolje smo igrali. Naše vodilo je, da vse delamo stoodstotno,« je po napredovanju v zaključni dvoboj vzhodne konference povedal trener Barry Trotz, ki je pristal pri Newyorčanih, potem ko je leta 2018 do Stanleyjevega pokala popeljal Washington Capitals.



V finalu zahodne konference se bosta pomerili moštvi Dallas Stars in Vegas Golden Knights, ki sta prav tako potrebovali po sedem tekem za preboj med štiri najboljše zasedbe v najmočnejši hokejski ligi na svetu.