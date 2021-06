Otočani udarili kot strela z jasnega, odločala bo sedma tekma

V končnici severnoameriške hokejske lige še nista znani ekipi, ki se bosta udarili v finalu za Stanleyjev pokal. Moštvo New York Islanders je na šesti tekmi polfinala presenetilo branilce naslova Tampa Bay Lightning s 3:2 po podaljšku ter izid v obračunu na štiri zmage izenačilo na 3:3. Odločilna sedma tekma bo v noči na soboto v Tampi.Junak predvidoma zadnje tekme v dvorani Nassau Coliseum v Uniondalu na Long Islandu je bil, ki je zatresel mrežo gostujočega moštva po 68 sekundah podaljška. Kazalo je sicer na novo prepričljivo zmago Tampe, ki je povedla z golomain. A so se predstavniki domače vrste vrnili, potem ko sta zadelain, ter izsilili podaljšek.Domači vratarje zbral 22 obramb, vratar lanskih prvakovpa je zaustavil 25 strelov domačih. Kot kaže, so otočani v dvorani Nassau Coliseum odigrali zadnjo tekmo, saj se bodo v novi sezoni preselili v novo dvorano, UBS Areno. Boljša ekipa se bo v finalu letošnje končnice lige NHL pomerila z zmagovalcem polfinalnega obračuna med Las Vegasom in Montrealom, ki vodi s 3:2 v zmagah.: Tampa Bay Lightning 3:2 (podaljšek) - izid v zmagah je izenačen na 3:3