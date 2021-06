Otočani v drugi tretjini opravili z Bostonom za nov polfinale

Rask razmišlja o operaciji in (morda) tudi o slovesu

New York Islanders se po zmagi na šesti tekmi z Bostonom vračajo v polfinale lige NHL, kjer so jih lani ustavili kasnejši prvaki iz Tampe. Dvoboj v Uniondalu so odločili trije goli Newyorčanov v drugi tretjini,je takrat zabil dva zadetka,pa je ustavil 23 strelov za končnih 6:2. V dvorani Nassau Coliseum je bilo vzdušje odlično.»Bilo je izjemno. Dvorana se je danes tresla,« je dejal Nelson. »Navijači so nam dajali energijo. Ekipa je igrala izvrstno. Eden tistih večerov, o katerih je pred tekmo govoril Barry (trener Trotz, op. a.), da se takšnih večerov vedno spomniš. To je bila velika tekma, velik ekipni trud s strani vseh,« je dodal.Zadeli so šein, ki so pripravili revanšo s Tampo v polfinalu.insta se oba izkazala s po dvema podajama. Branilci naslova so lani v »mehurčku« v Edmontonu slavili po šestih tekmah.Dvakrat je za Boston zadelpa je zbral 23 obramb. Po tem, ko je Boston igral v finalu pred dvema letoma, ko je izgubil proti St. Louisu, se je v drugem krogu moral posloviti še drugič zapored. Poslovil bi se lahko tudi odlični finski vratar, ki koleba o svoji prihodnost v klubu, lahko pa bi se odpravil tudi pod nož zaradi poškodbe, ki ga je pestila v letošnji končnici.»Vsi se staramo. Ne bo trajalo večno. Gotovo se bo v nekem trenutku zaprlo,« je povedal 34-letnik. »Bomo videli. Trenutno nimam nobenega mnenja. To je bil težak poraz. Po poslovilnih sestankih pred začetkom počitnic bomo začeli načrtovati prihodnost.«* : Boston Bruins 6:2 - New York napredoval s 4:2 v zmagah