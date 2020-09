Otočanom na krilih Varlamova tretja tekma

Edmonton - Hokejisti New York Islanders so se v finalnem dvoboju vzhodne konference lige NHL proti Tampa Bay Lightning vrnili v igro. Po dveh zaporednih porazih v finalu so namreč v boju na štiri zmage v Edmontonu dobili tretjo tekmo s 5:3 in zaostanek v zmagah znižali na 1:2.



Strelec odločilnega gola je bil Brock Nelson, ki je tako kot Anthony Beauvillier dosegel gol in podajo. Izkazal se je vratar otočanom Semjon Varlamov, ki je zbral 34 obramb.



»To je za nas res velika zmaga, potem ko smo že zaostajali za dve. Enostavno moramo igrati na svoj način, biti neizprosni, trdo garati na obeh koncih ledene ploskve,« je dejal Beauvillier. Četrta tekma konferenčnega finala je na sporedu v nedeljo.