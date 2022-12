Ottawa in Columbus presenetila tekmece

Presenetili sta zadnjeuvrščeni ekipi vzhoda Ottawa Senators in Columbus Blue Jackets. Prvi so s 3:2 slavili po podaljšku pri New York Rangers, drugi pa so se veselili zmage s 4:1 pri drugouvrščeni ekipi centralne skupine Winnipegu. Junak tekme v New Yorku je bil Brady Tkachuk. Ta je Ottawi najprej 49 sekund pred koncem priigral izenačenje in izsilil podaljšek, v peti minuti dodatnega dela, vsega 18 sekund pred koncem, pa je nato z drugim golom odločil zmagovalca in Ottawi zagotovil obe točki.

Tkachuk je na svoji jubilejni 300. tekmi v ligi dosegel tudi svoj jubilejni 100. gol. Pred tem so gostitelji z goloma Rusa Vitalija Kravcova in Šveda Mike Zibanejada dvakrat povedli, vmes je za Ottawo izenačil Nemec Tim Stützle.

»Danes smo stopili skupaj. Tekme je bila za nas zelo pomembna, predvsem za našo samozavest. Upam, da nam je to dalo moč za naprej,« je po tekmi v Madison Square Gardnu, ki ga bodo do sobotnega večera spet prekrili s košarkarskim parketom za dvoboj domačih New York Knicks z Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića, povedal Tkachuk.

Žalost na obeh straneh velikega jabolka

V Winnipegu so gostje po dveh tretjinah vodili z 4:0, kar dvakrat pa je plošček v mrežo potisnil Finec Patrik Laine, ki se je po sedmih zamujenih tekmah zaradi poškodbe gležnja spet vrnil v ekipo. Po enkrat sta za Američane zadela še Kanadčan Erik Gudbranson in Šved Gustav Nyquist. Izkazala sta se tudi Johnny Gaudreau s tremi podajami in vratar Joonas Korpisalo s 37 obrambami. Častni gol za Winnipeg je dosegel Pierre Luc Dubois.

Navijači v New Yorku tokrat niso imeli razloga za slavje. Doma so izgubili tudi New York Islanders, s 4:1 je bil boljši Nashville. Kanadčan Matt Duchene je v strelsko statistiko tokrat dodal gol in dve podaji, Šved Filip Forsberg in Švicar Roman Josi pa po gol in podajo. Junak tekme je bil finski vratar Kevin Lankinen, ki je zbral zanj rekordnih 48 obramb v ligi.

Anže Kopitar z Los Angelesom je bil tokrat prost, ponoči pa ga čaka derbi v domači dvorani. Četrta ekipa zahoda bo namreč gostila četrto ekipo vzhoda Carolina Hurricanes.

