Ovečkin izenačil rekord, med strelci tudi Nizozemec

Ruski hokejski zvezdnik Aleksander Ovečkin je zabil že 274. gol ob igralcu več na ledu in s tem izenačil rekord Kanadčana Dava Andreychuka v NHL, vendar pa ni mogel preprečiti poraza svojega moštva. Washington Capitals so namreč v gosteh po podaljšku s 4:5 (0:0, 2:3, 2:1; 0:1) izgubili z zasedbo Chicago Blackhawks.

Za goste so ob Ovečkinu (v 24. minuti) v polno zadeli še Nizozemec Daniel Sprong (40.), Danec Lars Eller (52.) in Američan Conor Sheary, ki je na 4:4 izenačil pičle tri sekunde pred iztekom rednega dela, strelci za Chicago pa so bili Američan Alex DeBrincat (34. in 56.), Švicar Phillip Kurashev (35.), Kanadčan Mackenzie Entwistle (35.) in Američan Caleb Jones, ki je v 81. minuti podaljška zabil zlati gol za Blackhawks. Omeniti kaže še, da je ameriški as Patrick Kane (Chicago) dosegel jubilejno 700. podajo v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Kaapo Kakko je prispeval levji delež k zmagi newyorškega moštva Rangers. FOTO: Christian Petersen/AFP

Dva gola finskega zvezdnika Kaapa Kakka

Veliki junak tekme v Glendalu pa je bil finski zvezdnik Kaapo Kakko, ki je k zmagi newyorškega moštva Rangers v gosteh nad Arizono Coyotes s 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) prispeval dva zadetka, vključno z zmagovitim dobri dve minuti pred koncem tekme. Anaheim Ducks pa so s 4:1 (2:0, 1.1, 1:0) odpravili novinca v ligi Seattle Kraken.

Los Anegels Kings bodo s slovenskim kapetanom Anžetom Kopitarjem na čelu naslednjo tekmo odigrali danes ponoči, ko bodo gostovalo pri Floridi Panthers.