Ovečkin z mlačnim stališčem, ponavlja le: Nič več vojne

V severnoameriških medijih se vrstijo pritiski na ruske športnike, ki si služijo kruh z igranjem onstran Atlantika v tamkajšnjih poklicnih ligah. Največja tarča medijskega pritiska je hokejski zvezdnik Aleksandr Ovečkin, kapetan hokejskega moštva v ligi NHL Washington Capitals, zagovornik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ruski superzvezdnik lige NHL, ki igra v prestolnici Združenih držav Amerike, se sooča z ostrimi kritikami zaradi dolgoletne podpore Putinu. Šestintridesetletni Ovečkin je junak za navijače Washington Capitals, odkar je leta 2018 osvojil Stanleyjev pokal. Po tem, ko je njegova domovina prejšnji četrtek sprožila vojaško akcijo proti Ukrajini, se je znašel v središču medijskega tornada.

Moskovčan nikoli ni skrival, da je odločen zagovornik Putina, šel je celo tako daleč, da je leta 2017 uvedel spletno stran z naslovom PutinTeam, ko je svoje rojake pozval, naj stopijo za ruskim voditeljem. »Prepričan sem, da mnogi med nami podpiramo Vladimirja Putina. Zato se združimo in pokažimo vsem enotno in močno Rusijo,« je zapisal. Če trenutna profilna fotografija na njegovem instagram računu prikazuje, kako ponosno pozira ob ruskem voditelju, velikem ljubitelju hokeja, se je na novinarski konferenci 24. februarja, nekaj ur po ruski invaziji na Ukrajino, znašel v nekoliko bolj nerodnem položaju.

»Prosim, nič več vojne,« je prosil. »Ni pomembno, kdo je v vojni – Rusija, Ukrajina ali druge države –, mislim, da moramo živeti v miru.« Na vprašanje, ali je njegova podpora Putinu ostala še naprej močna, je Ovečkin odgovoril: »No, on je moj predsednik. Ampak, kot sem rekel, se ne ukvarjam s politiko. Sem športnik. Sem Rus. To je nekaj, na kar ne morem vplivati. Upam, da bo kmalu konec.«

Ruski hokejski zvezdnik še ni odločno obsodil napada na Ukrajino. FOTO: Rob Carr/AFP

Hašek ga ima za kokoš

A več severnoameriških medijev ni sprejelo Ovečkinovega mnenja. »Reči, da se počuti nemočnega, je neiskren poskus omalovaževanja njegovega pomena. Kot eden mednarodno najbolj izpostavljenih ruskih športnikov, ki ga doma spoštujejo navijači najbolj priljubljenega športa v državi, bi se lahko tudi drugače izrazil. Odločil se je, da tega ne bo storil,« je Ovečkina kritizirala stran mreže športnih spletnih dnevnikov SB Nation, ki Ovečkina opisuje kot strahopetnega lizuna. V prepričanju, da ni res, da Ovečkin ne more storiti ničesar, je Montreal Gazette igralca pozval, naj uporabi svojo veliko moč, da bi tirana zrušil s piedestala. »To je odločilni trenutek v mnogih življenjih, vključno z njegovim. Nekega dne se ga bodo spominjali tako po njegovih hokejskih dejanjih kot po njegovih nazorih,« so zapisali.

Ovečkina je zbodel tudi nekdanji zvezdnik lige NHL Čeh Dominik Hašek, ki je v bogati karieri igral tudi za moskovski Spartak. Na twitterju je Ovečkina označil za kokoš in ga obtožil strahopetnosti, ker ni obsodil Putinovih dejanj v Ukrajini. Več ruskih športnikov je jasno izrazilo svoje nasprotovanje vojni, med njimi teniški igralec Andrej Rubljov in nogometaš Fedor Smolov. Liga NHL, v nasprotju z večino mednarodnih športnih organizacij, ruskim hokejistom dovoli, da še naprej igrajo. »Še naprej smo zaskrbljeni zaradi blaginje ruskih igralcev, ki igrajo v ligi NHL v imenu svojega kluba, in ne v imenu Rusije. Razumemo, da so oni in njihove družine v izjemno težkem položaju,« so sporočili iz lige, hkrati pa napovedali prekinitev svojih komercialnih pogodb z Rusijo.