Ovečkin ob petardi v Calgaryju na večni lestvici ujel Jagra

Gola št. 765 in 766 sta Aleksandra Ovečkina na tretjem mestu večne lestvice strelcev izenačila s češkim asom Jaromirjem Jagrom, ki je v bogati karieri nekaj let nosil tudi dres Washington Capitals. Ti so sinoči slavili na težkem gostovanju pri Calgary Flames (5:4), 36-letni Ovečkin pa je prvi gol dosegel v drugi tretjini, ko je najprej v dvoboju ob ograti priboril plošček svoji ekipi, nato pa ukanil Dana Vladarja. Za konec je izkušeni Moskovčan potrdil zmago s strelom v prazno mrežo v zadnji tretjini, zdaj je- četrti strelec aktualne sezone lige NHL zbral že 36 golov, skupno pa 766 v karieri.

Jagr je za ta dosežek potreboval 1733 tekem, to pa je bila šele 1253 tekma Ovečkina, pred katerim sta le še Gordie Howe in Wayne Gretzky. Howe je v karieri zadel 801-krat, Gretzky pa kar 894-krat. Vodstvo ekipe Capitals je sicer ravno v torek v uradni izjavi za javnost obsodilo rusko invazijo v Ukrajino, dodali pa so, da podpirajo tudi svoje ruske člane in njihove družine, ki da so se ravno tako »znašli v težkem položaju«. Liga NHL je že prekinila sodelovanje s poslovnimi partnerji v Rusiji, medtem ko mirujejo tudi družabna in ostala omrežja v ruščini, ki so posvečena dogajanju v najmočnejšem hokejskem tekmovanju na svetu.

Za Washington sicer poleg Ovečkina igrajo še rojaki Jevgenij Kuznjecov, Ilja Samsonov in Dimitrij Orlov. Ovečkin je februarja dejal, da nasprotuje vojaškim spopadom in si želi čim hitrejše rešitve po mirni poti. Leta 2017 je na instagramu sicer oznanil, da zbira podporo za Vladimirja Putina, dodal je tudi skupno fotografijo s predsednikom države, čigar telegram so denimo tudi prebrali na poroki Ovečkina z Anastasio Šubskajo.

S presenečenjem, kamor lahko uvrstimo tudi zmago Washingtona v olimpijskem mestu, se je sicer torkov večer v ligi NHL že začel, saj je vodilna ekipa lige Colorado Avalanche izgubila v New Jerseyju s 3:5. Na sporedu je bilo še nekaj zanimivih obračunov, na katerih golov ni manjkalo: Chicago Blackhawks so doma s kar 8:3 ugnali Anaheim Ducks, gol manj so na svojem ledu proti šampionom iz Tampe dosegli Winnipeg Jets (7:4), Nashville Predators pa so bili na veliko bolj tesnem obračunu boljši od Dallas Stars (2:1). Strelski podvig večera je v Detroitu uspel Arizona Coyotes, ki so rdeča krila raztrgali s kar 9:2, medtem ko so Florida Panthers slavili v Pittsburghu (4:3), Philadelphia Flyers pa doma proti Vegas Golden Knights (2:1).