Ovečkin poskrbel za zasuk proti Kopitarjevim kraljem

Ruka legenda je dosegla hat-trick, zato so ga gledalci počastili z metanjem čepic na ledeno ploskev. FOTO: Reuters

in njegovi Los Angeles Kings so morali v severnoameriški hokejski ligi NHL priznati premoč vodilni ekipi Washington Capitals s 4:2, potem ko je v zadnji tretjini blestel RusDvaintridesetletni kapetan Los Angelesa je dvoboj končal brez točke in s tem prekinil niz petih tekem z doseženo vsaj točko. Oba zadetka za kalifornijsko moštvo je dosegel. V prvi tretjini je neubranljivo zadel mimo, v zadnji tretjini pa je za vodstvo z 2:1 preusmeril strel. Slednji je postal najučinkovitejši branilec LA Kings v zgodovini s 495 točkami. Prehitel jes 494.Kralji so vodili do zadnjih šestih minut rednega dela, ko je na sceno stopil Aleksander Ovečkin, ki do takrat proti vratom ni sprožil niti enega strela. Kapetan moštva s prestolnice je najprej izenačil iz neposredne bližine, 70 sekund kasneje pa je podobno storil še po močnem strelu, ki je zmedel vratarja, ki ni pokril ploščka.Štiriintridesetletni Rus je nato v prazno mrežo dosegel še gol za 27. hat-trick v karieri ter za 698. zadetek v ligi NHL. Le sedem hokejistov je v zgodovini doseglo več kot 700 golov. Ovečkin je na zadnjih sedmih tekmah dosegel 14 golov. Letos ima na svojem kontu 40 zadetkov, s čimer je po novem najboljši strelec lige. Že 11. v karieri pa je presegel mejo 40 zadetkov v sezoni."Po koncu druge tretjine smo videli, da njihova najboljša linija sploh ni bila nevarna. Zavedali smo se, da temu v nadaljevanju ne bo tako," je po tekmi razlagal trener Los Angelesa, ki se je poklonil najboljšemu strelcu tega tisočletja."Ovečkin je z razlogom skoraj pri številki 700. Dajte mu še nekaj let in dosegel jih bo 800.To je bil eden tistih večerov, ko ga nismo videli veliko, nato pa bum, bum, bum in ploščki se znajdejo v mreži, oni pa zmagajo. Verjamejo v to, kar počnejo in so pri tem potrpežljivi. Dobra moštva so pač takšna," je še dodal 52-letni Kanadčan.