Ovečkin pri goliadi Washingtona ujel Esposita

Kraljem jo je zagodlo vreme

Rezultati lige NHL

Washington Capitals so v ligi NHL dosegli peto zaporedno zmago, potem ko so bili na gostovanju pri Buffalu boljši s kar 6:0.Zadnji gol na tekmi je dosegel 35-letni ruski veteran. To je bil njegov 717. gol v karieri, s čimer se je na šestem mestu večne lestvice izenačil s»Seveda je lepo biti v takšni družbi, a jaz počnem le to, kar moram. Poskušam izkoristiti priložnosti in grem naprej. Najpomembnejši goli še prihajajo, zame je najbolj pomembno to, da začutim ritem tekme,« je povedal Ovečkin, ki je za svoj dosežek potreboval 1176 tekem oziroma 106 manj kot Esposita.Pred Rusom so še(731),(741),(766),(801) in(894).Washington je imel po prvi tretjini le gol prednosti. Edini strelec v tem delu je bilv 19. minuti. Gostje so nato v drugi tretjini zadeli trikrat,(23.),(26.) in(36.) so poskrbeli za vodstvo s 4:0.Odličen večer sta zaokrožilav 47. minuti in Aleksander Ovečkin, ki se je z golom v 57. minuti izenačil z Espositom.Ponoči bi morali igrati tudi Los Angeles Kings z, vendar je njihova tekma proti St. Louisu odpadla, ker se Kralji zaradi močnega sneženja niso mogli pravočasno vrniti iz Denverja Tampa Bay Lightning : Nashville Predators 1:4Buffalo Sabres : Washington Capitals 0:6Florida Panthers : Chicago Blackhawks 6:3New York Rangers : Philadelphia Flyers 4:5 *po podaljškuOttawa Senators : Vancouver Canucks 2:3 *po podaljškuPittsburgh Penguins : Boston Bruins 4:1Winnipeg Jets : Montreal Canadiens 2:4Calgary Flames : Edmonton Oilers 4:3Vegas Golden Knights : San Jose Sharks 2:1Los Angeles Kings : St. Louis Blues