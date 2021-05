Ovečkinu & Co. grozi hitro slovo od končnice NHL

Matt Duchene se je takole veselil zlatega gola v 95. minuti tekme proti Carolini Hurricanes. FOTO: Christopher Hanewinckel/Usa Today Sports



Reaktivci še drugič zmagali v gosteh

Hokejiste moštev Boston Bruins in Colorado Avalanche le še ena zmaga loči od napredovanja v drugi krog končnice NHL. Plaz je še tretjič zapovrstjo, tokrat s 5:1 (0:0, 3:1, 2:0), utišal St. Louis Blues, Kosmatinci pa so s 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) odpravili Washington Capitals in zdaj vodijo s 3:1 v zmagah.Za Boston so gole zabili Kanadčan(29.), Čeh(41.) ter Američana(42.) in(55.), častni zadetek za Washington pa je dosegel ruski zvezdnik(45.). Colorado je to pot svojo premoč potrdil na tujem, strelci za njegovo visoko zmago pa so bili Kanadčani(22.),(33.),(37.) ter Američana(54.) in(60.), edini gol za St. Louis pa je dosegel(37.).V odličnem položaju so po dveh zmagah tudi igralci kluba Winnipeg Jets, ki so še drugič v gosteh, tokrat po podaljšku z 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0), strli odpor favorizirane zasedbe Edmonton Oilers. Zmagoviti gol za Reaktivce je v 65. minuti zabil Američan. Igralci kluba Nashville Predators pa so izid v zmagah proti Carolini Hurricanes znižali na 1:2, potem ko so se po pravem maratonu na svojem ledu po zlatem zadetku Kanadčanav 95. minuti veselili zmage s 5:4 (2:1, 1:2, 1:1; 1:0).Za Plenilce, za katere je finski vratarzbral kar 52 obramb, so v rednem delu tekme v polno zadeli Kanadčana(5.) in(46.), Šved(20.) in Finec(35.), za Orkane, pri katerih je bil z 49 obrambami znova zelo razpoložen ameriški čuvaj mreže, čigar stari starši prihajajo iz Srbije, pa so bili uspešni Finec(16.), Kanadčan(24.) ter Američana(33.) in(57.).