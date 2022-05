Panterji v drugo pokazali zobe, Plaz še drugič zasul Plenilce

Hokejisti moštev Florida Panthers in New York Rangers so v uvodnem krogu končnice NHL izenačili seriji na 1:1. Medtem ko so Newyorčani v drugi tekmi pred svojimi navijači s 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) premagali Pittsburgh Penguins, so bili Panterji tokrat na svojem ledu s 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) boljši od Washington Capitals. Izid v zmagah so na 1:1 poravnali tudi Dallas Stars, ki so v drugem dvoboju v gosteh z 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) strli odpor ekipe Calgary Flames. Na 2:0 pa so po hudem boju povišali igralci kluba Colorado Avalanche.

Med junaki zmage moštva s sončne Floride je bil finski reprezentant Alexander Barkov, ki je k uspehu prispeval gol in podajo. »Lepo je zmagati. To je vse, kar si želimo. Na prvi tekmi nismo igrali tako, kot bi morali, tokrat pa smo dobro gradili našo igro in stopnjevali ritem,« je pojasnil 26-letni as iz Tampereja, ki na ledu in v slačilnici poveljuje Panterjem kot kapetan.

Ob Barkovu so tokrat za Florido zadetke dosegli še njegov rojak Anton Lundell ter Kanadčani Aaron Ekblad, Mason Marchment in Carter Verhaeghe, častni gol za Washington pa je zabil Šved Nicklas Bäckström. »V Washington se vračamo poravnani in zelo se že veselim dvoboja pred našimi navijači,« je omenil 34-letni napadalec iz Valboja.

Hokejisti Colorada so se takole veselili druge zmage v končnici NHL. FOTO: Matthew Stockman/AFP

Za zmago Dallasa nad Calgaryjem sta v polno zadela Američan Joe Pavelski in s strelom v prazna vrata Avstrijec Michael Raffl, strelci za zmago newyorške zasedbe Rangers nad Pingvini pa so bili Američani Andrew Copp, Chris Kreider in Frank Vatrano, Kanadčan Ryan Strome in Rus Artemi Panarin, za Pingvine pa sta bila natančna Američan Jake Guentzel in Kanadčan Sidney Crosby.

Hokejisti Colorada, ki so v prvi tekmi s 7:2 odpravili Nashville Predators, pa so se morali bistveno bolj potruditi za drugo zmago, za katero so odpor tekmecev zlomili šele v podaljšku z 2:1 (1:1, 0:0, 0:0; 1:0). Zlati gol za Plaz, ki ga je v vodstvo popeljal Kanadčan Nathan MacKinnon, je v deveti minuti dodatka zabil Nathanov rojak Cale Makar. Edini zadetek za Plenilce je dosegel Rus Jakov Trenin.

Izidi, 1. krog končnice NHL – vzhodna konferenca: New York Rangers : Pittsburgh Penguins 5:2 (v zmagah 1:1), Florida Panthers : Washington Capitals 5:1 (v zmagah 1:1); zahodna konferenca: Colorado Avalanche : Nashville Predators 2:1 – po podaljšku (2:0 v zmagah), Calgary Flames : Dallas Stars 0:2 (v zmagah 1:1).