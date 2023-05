Papir je pomemben, toda še bolj medosebni odnos

V nadaljevanju preberite:

Slovenska hokejska reprezentanca se je po organizacijski plati vendarle približala tekmecem in razšlrila svoj strokovni štab. Kakšna je zdaj vloga Tomaža Razingarja, kapetana risov, ko so ti prvič nastopili na olimpijskih igrah? Kako gleda selektor Matjaž Kopitar na odnos nekdanjega kapetana s sedanjim reprezentančnim jedrom? In zakaj vsako jutro v Rigi skupaj tečeta?