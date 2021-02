Pastrnak in Bergeron v Philadelphii zrežirala preobrat Kosmatincev

Šesta zmaga Tampe

Rezultata lige NHL

V severnoameriški ligi NHL sta ponoči potekali le dve tekmi. Zelo napeto je bilo v Philadelphii, kjer je Boston po podaljšku zmagal s 4:3, aktualni prvaki Tampa Bay Lightning pa niso imeli težav z Detroitom (5:1).Na obračunu vzhodne divizije med Philadelphio in Bostonom sta bila v ospredju gostujoča hokejistainPastrnak se je izkazal s goli in asistenco, pri čemer je sam izsilil podaljšek in v tem tudi podal za zmago, medtem ko je Bergeron vknjižil tri asistence in gol.Za Boston se je tekma začela sanjsko, po vsega 12 sekundah je Pastrnak zadel za minimalno vodstvo po uvodni tretjini.Sledil je preobrat Philadelphie, ki je z goli(22. minuta),(42.) in(49.) povedla s 3:1.V končnici je sledil šov Davida Pastrnaka, ki je dvakrat zadel z igralcem več. V 53. minuti je znižal izid, 15 sekund pred koncem rednega dela pa iz bližine pospravil odbiti plošček v mrežo za podaljšek.Boston je v podaljšku že po 31 sekundah izkoristil številčno premoč. Pastrnak je z leve strani podal proti golu, kjer je Bergeron iz drugega poskusa zadel za zmago.Na preostali tekmi so branilci naslova iz Tampe gladko opravili z Detroitom in dosegli šesto zmago v sezoni.Za domačine so zadeliin, edini strelec Detroita pa je bilTampi dobro kažena začetku sezone, saj je s 13 točkami na vrhu centralne divizije, Detroit pa ostaja pri 6 točkah in je na dnu iste divizije.Napadalec Rdečih kril Detroitase zaveda, da bo potrebno nekaj spremeniti: »Vsi člani ekipe smo nezadovoljni z našimi igrami v zadnjem času. Kot ekipa se moramo pogledati v ogledalo in se vprašati, kaj počnemo. Moram se bolj potruditi, vsi se moramo bolj potruditi,« je dejal Glendening, čigar ekipa je na zadnjih 7 obračunih petkrat izgubila po rednem delu in dvakrat po podaljšku.Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 5:1Philadelphia Flyers - Boston Bruins 3:4 (po podaljšku)San Jose Sharks - Vegas Golden Knights