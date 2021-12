Peking 2022 brez hokejistov NHL

Po poročanju ameriških medijev, ki navajajo neimenovane vire, hokejistov severnoameriške lige NHL ne bo na zimskih olimpijskih igrah februarja 2022 v Pekingu.

Vodstvo najmočnejše hokejske lige na svetu in predstavniki igralcev NHLPA so po odpovedi 50 tekem zaradi pozitivnih primerov covida-19 dosegli dogovor, da hokejistov NHL ne bo na OI.

O tem dogovoru so poročali ESPN, New York Times, Washington Post, USA Today in drugi mediji v ZDA. Liga NHL tega še ni potrdila. »NHL in združenje NHLPA dejavno sodelujeta v pogovorih o nastopu igralcev februarja na OI v Pekingu. Pričakujemo, da bo odločitev znana v naslednjih dneh,« je odvrnil tiskovni predstavnik lige.

V ligi NHL se vrstijo odpovedi tekem. FOTO: Scott Taetsch/AFP

Pred tem je veljal sklep lige in igralcev, da bodo na zimskih igrah 2022 in 2026 hokejisti lahko nastopili v reprezentancah. Na prejšnjih OI v Južni Koreji leta 2018 tudi ni bilo večine zveznikov NHL, olimpijski naslov so osvojili igralci iz Rusije.

Za igre v kitajski prestolnici naj bi bilo drugače, a je izbruh okužb s covidom-19 povsem pomešal potek prvenstva v NHL. V nedeljo se je vodstvo lige tako že odločilo, da bo odpovedalo vse tekme klubov, ki bi morali prečkati mejo med ZDA in Kanado, dan pozneje je devet klubov začasno ustavilo svoje dejavnosti, 50 tekem pa je bilo v nadaljevanju že odpovedanih.