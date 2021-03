Pinelli predčasno zapustil Jesenice

Iz slovenskega hokejskega kluba Sij Acroni Jesenice so sporočili, da jih je predčasno zapustil obetavni Kanadčan Francesco Pinelli.



17-letni talent je za železarje v alpski ligi nastopil na 13 tekmah in dosegel 5 zadetkov in 6 asistenc. Razlog za njegov odhod je udeležba na turnirju v domovini, na katerem se bo s svojimi vrstniki dokazoval NHL ekipam.



Športni direktor kluba Marcel Rodman je ob odhodu igralca dejal: »Ko smo se v januarju odločali, ali naj pripeljemo Francesca v naše vrste ali ne, smo vedli, da obstaja določeni riziko, da ga lahko med sezono izgubimo. Vedeli smo, da se lahko liga OHL spet začne, nismo pa pričakovali, da se bo njihov mladinski pogon odzval na tak način, kot se je. Epidemija nam je omogočila, da takšen mladi potencial sploh pride v zgodnjem obdobju kariere na Jesenice, na žalost, pa nam ga je tudi vzela. Francesco zdaj odhaja na turnir, na katerem se bo s svojimi vrstniki dokazoval NHL ekipam. V klubu se mu seveda zahvaljujemo za njegov doprinos v teh dveh mesecih, v prihodnosti pa mu želimo zelo zelo bogato in uspešno kariero in da bi se še kdaj z veseljem vrnil v Slovenijo.«

